Идеальная ошибка: игрок в CS:GO вышел победителем из ситуации 1 на 5

Поклонник видеоигры CS:GO поделился нестандартным видео на Reddit. Дело в том, что главный герой его записи вышел победителем из ситуации 1 на 5 благодаря своей ошибке.

Все игроки в Counter-Strike: Global Offensive не раз попадали в сложные клатч-ситуации, когда шансов на успех почти нет. Понятно, что победителями таких моментов почти всегда становятся геймеры, которые играют в большинстве. Правда, иногда все же бывают и довольно интересные исключения.

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"Невозможный" раунд

Именно записью такого момента и поделился пользователь платформы Reddit с никнеймом Br33zyM1nty. Сразу же отметим, что его видео очень понравилось геймерам и уже попало в топ самых популярных в разделе CS:GO. А в целом запись Br33zyM1nty уже собрала более 2,5 тысячи лайков и немало отзывов.

Итак, этот геймер проводил обычный соревновательный матч, а своеобразной зоной боевых действий стала популярная карта Mirage. В восемнадцатом раунде команда террористов довольно просто заняла точку B. Ее представители быстро ликвидировали четырех врагов, а также почти не пострадали в столкновениях с ними.

Один из террористов установил бомбу, а остальные – заняли важные точки и отправились на поиски последнего спецназовца. Стоит отметить, что он отсиживаться не стал, а попытался сделать то, что игроки в CS:GO называют "Ninja Defuse".

Идеальная ошибка

Правда, все сразу же пошло не по его плану. Дело в том, что этот игрок промахнулся, когда бросал дымовую гранату, поэтому она раскрылась не на бомбе, а чуть дальше. Это значит, что незаметно выполнить свою задачу он уже не мог. Правда, даже после столь серьезной ошибки спецназовец взялся за обезвреживание бомбы.

А самое странное в этой ситуации то, что в общем-то он сделал все совершенно правильно. Дело в том, что представители террористов начали расстреливать дым, а не игрока, который обезвреживал бомбу позади них. Вспомнили они и о нем, правда, уже после того, как команда спецвойск выиграла этот "невозможный" раунд.

Хайлайт, которым поделился пользователь Br33zyM1nty: видео