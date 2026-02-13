Кто присоединился к основной сетке турнира?
Тремя последними участниками IEM Atlanta 2026 стали Passion UA, BetBoom Team и BET-M 33. Именно они успешно преодолели региональные квалификации и присоединились к остальным 13 командам, которые выступят на турнире серии Intel Extreme Masters Atlanta 2026, пишет Esports Insider.
BetBoom Team провела почти безупречную квалификацию. Команда уступила лишь одну карту в четырех матчах формата Bo3. На пути к финалу верхней сетки были победы над BASEMENT BOYS, ENCE и SINNERS Esports.
В решающем матче верхней сетки против BET-M 33 команда сделала ставку на дисциплинированную оборону. На Ancient счет составил 13:6, на Dust II – 13:11. Благодаря этому BetBoom гарантировала себе первое выступление на турнире Tier 1 со времен BLAST.tv Austin Major в июне 2025 года.
Судьба BET-M 33 в нижней сетке
BET-M 33 добралась до финала верхней сетки после побед над Inner Circle Esports и Fnatic. Поражение от BetBoom заставило команду опуститься в нижнюю часть турнирной сетки, где в финале она переиграла SINNERS Esports со счетом 2:1. Это позволило составу получить вторую квоту от Global Qualifier.
Камбэк Passion UA
Passion UA в свою очередь уверенно прошла первые два матча и встретилась с Wildcard в финале верхней сетки. Серия началась с поражения 10:13 на Mirage, однако дальше команда собралась.
На Overpass Passion UA ответила победой 13:9, а на Anubis закрыла серию 13:10, оформив камбэк и победу 2:1. Именно этот матч стал решающим в борьбе за слот на IEM Atlanta 2026.
Полный список участников IEM Atlanta 2026
В итоге в Атланту поедут:
- NRG
- Legacy
- Team Vitality
- NAVI
- FaZe Clan
- Команда Liquid
- B8
- Astralis
- GamerLegion
- FUT Esports
- paiN Gaming
- M80
- BC.Game
- BetBoom Team
- БЕТ-М 33
- Passion UA
Турнир состоится с 11 по 17 мая 2026 года в Атланте, США, на площадке Georgia World Congress Center, отмечает Liquipedia. Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов США. Все матчи группового этапа будут проходить в формате Bo3 в двух группах по системе GSL. В плей-офф выйдут по три команды из каждой группы. Гранд-финал запланирован в формате Bo5.
В то же время часть известных команд отказалась от участия из-за наложения дат с турниром PGL Astana 2026, который будет проходить с 7 по 17 мая.