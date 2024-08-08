IEM Cologne 2024 по CS 2 стартует совсем скоро: шансы команд, украинцы на турнире и интересные факты

Одно из самых престижных соревнований в мире киберспорта –IEM Cologne 2024 – возвращается с обновленной версией игры Counter-Strike 2.

Нынешний турнир обещает быть особенным, поскольку это будет первый IEM по CS2 на мировой арене. Все, что стоит знать об этом грандиозном событии киберспорта, рассказываем в материале Games 24.

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Как будет проходить турнир

З 10 августа 2024 года будет стартовать групповой этап. В нем примут участие 16 команд, включая восемь, прошедших в основную стадию соревнований с отборочной Play-In, будут разделены на две группы – A и B.

Матчи будут проходить в формате BO3 (3 карты до 2 побед).

По системе GSL, у каждой из команд будет право только на 1 поражение, что позволит им побороться за выход дальше в "нижней" сетке.

По три лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф. При этом первые места окажутся сразу в полуфинале, а вторые и третьи сойдутся между собой в четвертьфиналах.

Сетка плей-офф / Скриншот с hltv

На этой стадии у команд уже не будет права на ошибку, а матчи начнутся с 16 августа с гранд-финалом в формате BO5 (5 карт до 3 побед), назначенным на 18 августа.

За что будут бороться коллективы

На кону будет стоять общий призовой фонд в размере 1 000 000 долларов.

Анонс турнира – смотрите видео

Призовой фонд будет разделен между командами следующим образом:

1 место – $400 тысяч

$400 тысяч 2 место – $180 тысяч

$180 тысяч 3 и 4 место – $80 тысяч

$80 тысяч 5 и 6 место – $40 тысяч

$40 тысяч 7 и 8 место – $24 тысячи

$24 тысячи с 9 по 12 место – $16 тысяч

$16 тысяч с 12 по 16 место – $10 тысяч

Шансы команд на победу

Среди 8 организаций, что уже ожидают выходцев из стадии Play-in, есть такие коллективы:

Natus Vincere

Spirit

MOUZ

Vitality

G2

FaZe

Virtus.pro

Astralis

Среди них фаворитами турнира считаются NAVI, Spirit и G2.

Несмотря на это, не стоит сбрасывать со счетов такие коллективы, как Vitality и FaZe. Также нужно пристально следить за Team Liquid, которая скорее всего попадет в основную стадию через отбор, ведь набрала неплохую форму.

Представление Украины на соревнованиях

Гарантированно в групповом этапе отечественные болельщики увидят минимум 3 украинцев, а именно участников команды NAVI – тренера Андрея "B1ad3" Городенского, а также игроков Валерия "b1t" Ваховского и Игоря "w0nderful" Жданова.

Присоединиться к ним имеет шансы Владимир "Woro2k" Велетнюк, который может пробиться на сцену через Play-in как временный участник коллектива HEROIC.

Учитывая форму "рождённых побеждать", у украинских фанатов Counter-Strike 2 есть все шансы увидеть желто-голубой флаг на фоне главного трофея.

Болеть можно с Favbet

, NAVI начинают выступления на турнире в группе А, первый матч состоится 10 августа в 19:45 по Киеву. Соперник украинской организации пока неизвестен.

Favbet позволяет украинцам находиться в водовороте событий IEM Cologne 2024. Специально к этому грандиозному турниру на сайте букмекера стартует акция "Зал Легенд. Кельн". С 7 по 18 августа украинцы, которые сделают выигрышные ставки на матчи по киберспортивной дисциплине "Counter-Strike 2" от 50 гривен, смогут заработать по 1 баллу за каждые начисленные 200 гривен. Найти соответствующие матчи и прогнозы на них можно в разделе "Киберспорт" или "LIVE".

Чем больше баллов, тем больше шансов получить приз. Баллы будут начисляться и отображаться в таблице "Результаты". После завершения акции 200 победителей, которые наберут больше всего баллов в течение всего периода проведения акции, будут иметь право на получение приза. Зажигай и будь внутри игры с Favbet, – говорится на сайте.

Призовой фонд акции "Зал Легенд. Кельн": 500 000 гривен.

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Интересные факты о IEM Cologne 2024

Самая молодая команда на турнире (включая стадию Play-in) – Mongolz со средним возрастом 19.9 лет; самая старшая – Falcons с показателем в 28.7.

команда на турнире (включая стадию Play-in) – со средним возрастом 19.9 лет; – с показателем в 28.7. Турнир принято называть "кафедралью" (the cathedral) Counter-Strike.

Counter-Strike. На данный момент титул принадлежит команде G2 , которая попытается его защитить и в этом году.

, которая попытается его защитить и в этом году. Самыми успешными организациями в истории соревнования являются SK и NAVI, которые выигрывали трофей по 2 раза: в 2016 и 2017 и 2018 и 2021 соответственно.

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Все матчи турнира уже привычно можно будет посмотреть на официальной украинской трансляции на каналах студии Maincast на Twitch.