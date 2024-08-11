Первый день группового этапа IEM Cologne 2024 закончился сенсациями – почему это хорошо для NAVI

Групповой этап IEM Cologne 2024 уже успел подарить поклонникам киберспортивного Counter-Strike 2 сразу два сенсационных результата, которые сыграют на руку украинской организации NAVI.

Natus Vincere без проблем выиграли противостояние с paiN (2:0 по картам) и прошли в полуфинал верхней сетки где их ждет встреча с датчанами из Astralis, информирует Games 24.

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Основные конкуренты облегчают работу "рожденным побеждать"

Хотя Astralis не является простым соперником, подопечные Андрея "B1ad3" Городенского имеют все шансы пройти их и попасть в финал группы А, тем более, что верхнюю сетку покинули сразу 2 коллектива, которые считались фаворитами соревнований наравне с украинской организацией.

За прогнозами букмекерів Favbet, Natus Vincere має всі шанси на перемогу на IEM Cologne 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.5. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті ліцензованого букмекера Favbet.

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Речь о чемпионах прошлого IEM Cologne 2023 – G2 и коллективе Spirit.

Как соперники NAVI сели в лужу

G2 неожиданно проиграли португальской команде SAW 0:2, разгромно уступив 5:13 на пике соперников Nuke и отдав им, хотя и в тесной борьбе, победу на собственном выборе, карте Inferno – 10:13.

Интересная тактика с гранатами в исполнении SAW – смотреть видео

Что же касается Spirit, то основные фавориты соревнований (до старта IEM Cologne) вылетели в нижнюю сетку после встречи с The MongolZ.

Монгольский коллектив просто таки вырвал победу на карте Ancient, которую выбрали их соперники, в овертаймах – 16:13. А потом одержал победу на собственном пике – карте Anubis, с разгромным счетом 13:4.

Эти результаты свели в пару G2 и Spirit в нижней сетке, а сыграют они уже сегодня (11 августа) в 19:45 по Киеву.

В итоге, какой-то из коллективов покинет IEM Cologne 2024 уже на групповом этапе, что будет лишь на руку "рожденным побеждать".