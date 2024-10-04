Все, что нужно знать о турнире IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2, на котором появятся NAVI

Intel Extreme Masters Rio 2024 – большой турнир по Counter-Strike 2, который пройдет в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Эти оффлайновые соревнования соберут много команд и еще больше зрителей, чтобы разыграть приятный денежный приз.

На IEM Rio 2024 соберутся только лучшие команды, которые возглавляют мировой рейтинг в Counter-Strike. В частности, ожидается присутствие четырех из пятерки лучших команд мира – Natus Vincere, G2, Vitality и MOUZ, пишет HLTV.

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Команды

Всего в турнире примут участие 16 команд. Они будут разделены на две группы по восемь и будут играть по системе "лучший из трех", за исключением стартовых матчей, которые состоятся по системе "лучший из одного".

Шесть лучших квалифицируются в плей-офф на Farmasi Arena, где четвертьфинал из двух команд, определенных под номерами 2 и 3, начнет борьбу перед полуфиналом. Там их будут ждать лучшие команды из группового этапа.

Группа A:

Natus Vincere

MOUZ

FaZe

Liquid

Complexity

пайН

ФУРИЯ

Империал

Группа В:

G2

Витальность

Eternal Fire

Virtus.pro

The MongolZ

HEROIC

Астралис

9z

Расписание

Начало турнира – 7 октября .

. Первые матчи по принципу "лучший из лучших" будут сыграны в день открытия.

После этого состоятся по два матча верхней и нижней сетки.

Групповой этап продлится до среды, 9 октября.

Плей-офф продолжится в пятницу, 11 октября.

Дата завершения турнира – 13 октября.

Ожидается, что Natus Vincere сыграет 7 октября с бразильской командой Imperial. Украинцы находятся сейчас на первой строчке рейтинга HLTV, тогда как бразильцы – двадцатые. Дальнейшие игры команды зависят от того, победит ли она и какими будут победители других матчей.

Шансы на победу

Под конец года "рожденные побеждать" набрали феноменальную форму, добравшись до 5 подряд финалов крупных турниров, поэтому и перед IEM Rio их охотно ставят в фавориты.

Favbet оценивает шансы NAVI на триумф в этом соревновании в 3.20.

В то же время не следует забывать, что в спину украинской организации дышит не менее серьезный коллектив – Team Vitality. Коэффициент на их победу на IEM Rio 2024 составляет 3.60.

Кто играет в команде Natus Vincere

Команда NAVI имеет такой состав:

Валерий Ваховский (b1t). Украина.

Игорь Жданов (w0nderful). Украина.

Юстинас Лекавичус (jL). Литва.

Алекси Виролайнен (Aleksib). Финляндия.

Михай Иван (iM). Румыния.

Тренер – Андрей Городенский (B1ad3). Украина.

Призы

Общий призовой фонд составляет 250 000 долларов.

Из них 100 000 долларов забирает победитель.

Второе место – 42 000 долларов.

Команда, что окажется на третьем месте заберет 20 000 долларов.

А четвертое место получит 10 000.

Стоит отметить, что IEM Rio – это лишь одна из многочисленных остановок в сезоне Intel Grand Slam, что сейчас продолжается. MOUZ уже имеют две победы, так же, как и FaZe. Наряду с ними G2, Vitality и Natus Vincere имеют по одной победе.