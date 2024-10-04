Все, что нужно знать о турнире IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2, на котором появятся NAVI
Источник:HLTV
Intel Extreme Masters Rio 2024 – большой турнир по Counter-Strike 2, который пройдет в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Эти оффлайновые соревнования соберут много команд и еще больше зрителей, чтобы разыграть приятный денежный приз.
На IEM Rio 2024 соберутся только лучшие команды, которые возглавляют мировой рейтинг в Counter-Strike. В частности, ожидается присутствие четырех из пятерки лучших команд мира – Natus Vincere, G2, Vitality и MOUZ, пишет HLTV.
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Команды
Всего в турнире примут участие 16 команд. Они будут разделены на две группы по восемь и будут играть по системе "лучший из трех", за исключением стартовых матчей, которые состоятся по системе "лучший из одного".
Шесть лучших квалифицируются в плей-офф на Farmasi Arena, где четвертьфинал из двух команд, определенных под номерами 2 и 3, начнет борьбу перед полуфиналом. Там их будут ждать лучшие команды из группового этапа.
Группа A:
- Natus Vincere
- MOUZ
- FaZe
- Liquid
- Complexity
- пайН
- ФУРИЯ
- Империал
Группа В:
- G2
- Витальность
- Eternal Fire
- Virtus.pro
- The MongolZ
- HEROIC
- Астралис
- 9z
Расписание
- Начало турнира – 7 октября.
- Первые матчи по принципу "лучший из лучших" будут сыграны в день открытия.
- После этого состоятся по два матча верхней и нижней сетки.
- Групповой этап продлится до среды, 9 октября.
- Плей-офф продолжится в пятницу, 11 октября.
- Дата завершения турнира – 13 октября.
Ожидается, что Natus Vincere сыграет 7 октября с бразильской командой Imperial. Украинцы находятся сейчас на первой строчке рейтинга HLTV, тогда как бразильцы – двадцатые. Дальнейшие игры команды зависят от того, победит ли она и какими будут победители других матчей.
Шансы на победу
Под конец года "рожденные побеждать" набрали феноменальную форму, добравшись до 5 подряд финалов крупных турниров, поэтому и перед IEM Rio их охотно ставят в фавориты.
Favbet оценивает шансы NAVI на триумф в этом соревновании в 3.20.
В то же время не следует забывать, что в спину украинской организации дышит не менее серьезный коллектив – Team Vitality. Коэффициент на их победу на IEM Rio 2024 составляет 3.60.
Кто играет в команде Natus Vincere
Команда NAVI имеет такой состав:
- Валерий Ваховский (b1t). Украина.
- Игорь Жданов (w0nderful). Украина.
- Юстинас Лекавичус (jL). Литва.
- Алекси Виролайнен (Aleksib). Финляндия.
- Михай Иван (iM). Румыния.
- Тренер – Андрей Городенский (B1ad3). Украина.
Призы
Общий призовой фонд составляет 250 000 долларов.
- Из них 100 000 долларов забирает победитель.
- Второе место – 42 000 долларов.
- Команда, что окажется на третьем месте заберет 20 000 долларов.
- А четвертое место получит 10 000.
Стоит отметить, что IEM Rio – это лишь одна из многочисленных остановок в сезоне Intel Grand Slam, что сейчас продолжается. MOUZ уже имеют две победы, так же, как и FaZe. Наряду с ними G2, Vitality и Natus Vincere имеют по одной победе.