Все, что нужно знать о турнире IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2, на котором появятся NAVI

4 октября 2024, 15:03
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Автор: Александр Гайдамашко

Источник:

HLTV

Intel Extreme Masters Rio 2024 – большой турнир по Counter-Strike 2, который пройдет в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Эти оффлайновые соревнования соберут много команд и еще больше зрителей, чтобы разыграть приятный денежный приз.

На IEM Rio 2024 соберутся только лучшие команды, которые возглавляют мировой рейтинг в Counter-Strike. В частности, ожидается присутствие четырех из пятерки лучших команд мира – Natus Vincere, G2, Vitality и MOUZ, пишет HLTV.

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Команды

Всего в турнире примут участие 16 команд. Они будут разделены на две группы по восемь и будут играть по системе "лучший из трех", за исключением стартовых матчей, которые состоятся по системе "лучший из одного".

Шесть лучших квалифицируются в плей-офф на Farmasi Arena, где четвертьфинал из двух команд, определенных под номерами 2 и 3, начнет борьбу перед полуфиналом. Там их будут ждать лучшие команды из группового этапа.

Группа A:

  • Natus Vincere
  • MOUZ
  • FaZe
  • Liquid
  • Complexity
  • пайН
  • ФУРИЯ
  • Империал

Группа В:

  • G2
  • Витальность
  • Eternal Fire
  • Virtus.pro
  • The MongolZ
  • HEROIC
  • Астралис
  • 9z

Расписание

  • Начало турнира – 7 октября.
  • Первые матчи по принципу "лучший из лучших" будут сыграны в день открытия.
  • После этого состоятся по два матча верхней и нижней сетки.
  • Групповой этап продлится до среды, 9 октября.
  • Плей-офф продолжится в пятницу, 11 октября.
  • Дата завершения турнира – 13 октября.

Ожидается, что Natus Vincere сыграет 7 октября с бразильской командой Imperial. Украинцы находятся сейчас на первой строчке рейтинга HLTV, тогда как бразильцы – двадцатые. Дальнейшие игры команды зависят от того, победит ли она и какими будут победители других матчей.

Шансы на победу

Под конец года "рожденные побеждать" набрали феноменальную форму, добравшись до 5 подряд финалов крупных турниров, поэтому и перед IEM Rio их охотно ставят в фавориты.

Favbet оценивает шансы NAVI на триумф в этом соревновании в 3.20.

В то же время не следует забывать, что в спину украинской организации дышит не менее серьезный коллектив – Team Vitality. Коэффициент на их победу на IEM Rio 2024 составляет 3.60.

Кто играет в команде Natus Vincere

Команда NAVI имеет такой состав:

  • Валерий Ваховский (b1t). Украина.
  • Игорь Жданов (w0nderful). Украина.
  • Юстинас Лекавичус (jL). Литва.
  • Алекси Виролайнен (Aleksib). Финляндия.
  • Михай Иван (iM). Румыния.
  • Тренер – Андрей Городенский (B1ad3). Украина.

Призы

Общий призовой фонд составляет 250 000 долларов.

  • Из них 100 000 долларов забирает победитель.
  • Второе место – 42 000 долларов.
  • Команда, что окажется на третьем месте заберет 20 000 долларов.
  • А четвертое место получит 10 000.

Стоит отметить, что IEM Rio – это лишь одна из многочисленных остановок в сезоне Intel Grand Slam, что сейчас продолжается. MOUZ уже имеют две победы, так же, как и FaZe. Наряду с ними G2, Vitality и Natus Vincere имеют по одной победе.