Поскольку мир сходит с ума из-за кликеров, в Steam становится популярным кликабельный банан

В чарте Steam появился новый кандидат на самую популярную игру. Хотя он еще не добрался до первого места, тенденция может приблизить его к лидерству, особенно учитывая тот факт, что эта монотонная игра является бесплатной, но может принести реальные деньги. Однако будьте осторожны, ведь все это похоже на печально известные NFT, которые быстро "сдулись", оставив своих вкладчиков ни с чем.

Кликер под простым названием Banana быстро обрел огромный успех и на момент написания этой статьи занимает второе место с более 771 000 одновременных игроков. Игра обогнала Dota 2, PUBG, GTA, Elden Ring и ряд других, уступая только Counter-Strike 2.

Смотрите также В Hogwarts Legacy появился новый квест и предметы: где все это искать

Как это работает

Эта простая программа требует всего 128 мегабайт оперативной памяти, самый простой процессор и до 150 мегабайт свободного места. Единственная задача пользователя – бесконечно тыкать в экран, на котором изображен банан. Или же вы можете настроить ваше устройство на автоматические клики, чтобы заниматься собственными делами, пока игра работает в фоне.

Banana дает пользователям сомнительное обещание легких денег. Когда вы нажимаете на фрукт, есть шанс, что в вашем инвентаре Steam появится награда в виде стикера банана. Эти бананы бывают самых разнообразных дизайнов и форм, от инкрустированных серебром или сделанных из темной материи до таких, что выглядят так, будто они появились в результате хакерской атаки. Многие из них основаны на мемах, таких как грустный хомяк с TikTok.

Суть в том, что некоторые из этих наград редкие, другие – нет. Разработчики позволяют продавать их другим игрокам, таким образом формируя новый рынок виртуальных предметов, которые фактически не несут никакой пользы, но многие воспринимают их как достижение, поэтому захочет иметь в своей коллекции, например, банан в виде черной дыры, бриллианта или золотого слитка.



Кликер Banana / Скриншот Dexerto

Безусловно, по крайней мере часть пользователей этой воспримет эту игру как новые NFT, покупая редкие награды с надеждой продать их позже по более высокой цене. Однако стоит не забывать, что подобные тренды всегда временные и рано или поздно интерес к ним исчезнет, как исчез и к NFT, а цены на весь этот хлам упадут, оставив игроков ни с чем. Стоит вспомнить хотя бы историю с первым твитом Джека Дорси, основателя Twitter, который сначала был продан за три миллиона долларов, но во второй раз не собрал и 13 тысяч.

Разработчики отрицают обвинения в том, что кликер является какой-то аферой или финансовой пирамидой, просто говоря, что это "довольно глупая игра". В конце концов, пустые кликеры не является чем-то новым. Мы уже видели несколько таких ранее, например Cookie Clicker.

Относительно будущего, то разработчики пообещали обновления, в частности, возможность использовать предметы из инвентаря, чтобы изменить вид обычного игрового банана. Также может появиться мини-игра, а также обновление магазина, которое позволит игрокам обменивать несколько одинаковых бананов на уникальный дроп.