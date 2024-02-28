Игра по мотивам одного из самых популярных хорроров в мире получила первый тизер

По мотивам знаменитого "Паранормального явления" выйдет жуткий хоррор от разработчика проекта The Mortuary Assistant. Компания DarkStone Digital выпустила первый тизер игры под названием Paranormal Activity: Found Footage.

Детали и тизер

За 17 лет по мотивам фильмов ужасов о сверхъестественном "Паранормальное явление" (Paranormal Activity) вышло две игры. Ни одна серьезного успеха не имела, но в кинокомпании Paramount решились попробовать в третий раз.

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Анонс игры состоялся вчера, 27 февраля. Paranormal Activity: Found Footage ("Паранормальное явление: Найденная пленка"), как можно понять, будет ужастиком в жанре "найденная пленка", в рамках которого все, происходящее, подается в виде материалов из найденных записей на видеокамере. Анонс сопровождался коротким тизером, который не раскрывает никакой ценной информации.

Тизерный ролик будущей игры: видео

Создатели обещают расширение мира и мифологии "Паранормального явления", а также продвинутую систему, которая регулирует типы и интенсивность страшных моментов на пути игроков в зависимости от их действий.

Если The Mortuary Assistant вам показалась страшной, то приготовьтесь: мы используем опыт разработки этой игры и дополним его более чувствительной и устрашающей системой ужасов. Будет напряженно!

– уверяет студия.

Релиз Paranormal Activity: Found Footage ожидается в течение 2026 года в версиях для нескольких платформ (каких именно, не уточняется). Новая игра позиционируется как "одна из самых жутких" в каталоге издателя DreadXP.