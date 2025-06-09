Король Ночи убивает Джона Сноу: новая стратегия по "Игре престолов" получила эпический трейлер
- На Summer Game Fest 2025 представили новую игру Game of Thrones: War For Westeros, которая состоится во вселенной "Игры престолов" и будет стратегией в реальном времени.
- Игра позволит игрокам участвовать в конфликтах Вестероса, командуя известными домами, и будет включать асимметричные стратегии, различные типы войск и возможность изменить судьбу королевства.
На Summer Game Fest 2025 была представлена новая игра, действие которой происходит во вселенной "Песни льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина. Проект называется Game of Thrones: War For Westeros. Он выйдет на ПК и будет стратегией в реальном времени.
Новая стратегия в мире Вестероса
Разработкой игры занимается студия PlaySide, известная своим предыдущим опытом в жанре стратегий реального времени, в частности игрой Age of Darkness: Final Stand. На презентации был показан дебютный трейлер. В нем можно увидеть многих знакомых персонажей из телесериала "Игра престолов". Трейлер также демонстрирует битвы, которые фанаты, вероятно, хотели увидеть в оригинальной истории, но так и не дождались. Например, мы видим поединок между Королем Ночи и Джоном Сноу, в котором последний проигрывает, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.
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Game of Thrones: War For Westeros позволит игрокам принять участие в конфликтах Вестероса, но уже не как наблюдатели, а как активные участники "Игры престолов". Как заявил Райан Макмахон, игровой директор PlaySide Studios, игроки смогут "сидеть на месте силы". Они смогут возглавить войска известных домов, таких как Дом Старков, Дом Ланнистеров, Дом Таргариенов, или даже командовать силами Короля Ночи и его армией мертвых. Игрокам предоставляется возможность изменить судьбу королевства.
В игре предусмотрены глубоко асимметричные стратегии для каждой фракции, включающие уникальных героев, армии и игровые механики, вдохновленные известными из книг и сериала битвами. В самих битвах игроки смогут использовать разнообразные типы войск, включая пехоту, кавалерию, осадные машины, великанов и драконов. Эти юниты будут доступны как для нападения на другие фракции, так и для защиты своих владений.
Главная цель игрока – перехитрить и обойти соперников, используя способности героев и инстинкты военачальника. В игре можно будет как сыграть быстрые схватки, так и пройти более длинную войну за контроль над Семью Королевствами. Игрок может действовать самостоятельно или с друзьями. Каждое решение имеет значение, и каждая битва влияет на дальнейшие события. Игра позволит переосмыслить наиболее знаковые битвы и поворотные моменты из сериала. Игроки смогут манипулировать политикой королевства, чтобы собрать мощных сторонников, склонить лояльность и обойти врагов в борьбе за власть.
Смотрите трейлер Game of Thrones: War for Westeros: видео
Платформа и дата выхода
- Game of Thrones: War for Westeros на данный момент анонсирована только для ПК.
- Страница игры уже доступна в Steam для добавления в список желаемого.
- Дата выхода или цена еще не объявлены. Зато известно, что игра планируется к выпуску где-то в 2026 году.