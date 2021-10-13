Игра, способная затмить Skyrim: появилась масса деталей об амбициозном проекте Avowed

Мастера жанра RPG из Obsidian Entertainment возвращаются к фэнтезийной тематике в своем новом проекте и хотя официально игра получила только один трейлер, проверенный инсайдер поделился с сообществом большим количеством информации о процессе разработки.

Главный редактор портала Windows Central и именитый инсайдер Джез Корден поделился большим количеством эксклюзивной информации о новом проекте студии Obsidian Entertainment, разрабатывающемся при поддержке Microsoft.

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23 июля 2020 года на выставке Xbox Games Showcase корифеи жанра RPG из Obsidian Entertainment анонсировали игру для PC и Xbox Series X|S под названием Avowed. Хотя с тех пор о разработке проекта новой информации было мало, похоже, Джезу Кордену повезло взглянуть на творческий процесс и оценить текущее состояние дел – и он остался более чем доволен увиденным.

Состояние разработки

По информации инсайдера, игра, события которой развернутся в одной вселенной с успешным проектом студии Pillars of Eternity, известном как "Мир вечности" успешно перешла от состояния предварительного производства в пре альфа-версию, в которую уже даже скоро можно будет поиграть, конечно, только разработчикам.

Дебютный и пока единственный трейлер Avowed



Многие механики и основные элементы геймплея уже реализованы, однако в существенной доработке нуждаются система освещения и текстуры. По словам Кордена, он не может судить насколько стары кадры, которые он видел, поэтому существует большая вероятность, что с момента их записи прогресс разработки продвинулся еще дальше.

Особенности геймплея

Похоже, что Avowed разрабатывается на Unreal Engine 5. Особое внимание создатели проекта уделяют боевым механикам и сюжету, обещающему быть максимально глубоким и разветвленным. К тому же классически для RPG, в Avowed будет представлено несколько классов персонажей и реализовано двуручную систему боя вроде той, что была в Skyrim.

Вооружение в Avowed / скриншот с YouTube

Это значит, что вы сможете вооружиться кинжалом в одной руке и заклинанием в другой и стать настоящим гуру стэлса или рассчитывать на собственную точность, орудуя двуручным луком. Также можно будет отказаться от любого оружия и играть исключительно с помощью магических способностей, создавая магию сразу двумя руками, что открывает путь к более мощным заклинаниям.

Важным элементом игрового процесса будет зачарование предметов: от мечей, охваченных пламенем, до морозных доспехов – это все будет в игре. Похоже, что боевая система, несмотря на сходство с The Elder Scrolls, будет значительно более развитой. Кроме гигантского списка заклинаний, игроки также получат доступ к большому количеству физических атак, таких как фехтовальные выпады мечом, мощные удары ногами или удары щитом.

Сюжет и открытый мир

Пейзажи мира Avowed / скриншот с YouTube

Что касается истории игры – она остается загадкой. Так же как и то будет ли в проекте полноценный открытый мир, как в современных играх серии The Elder Scrolls, или будет использоваться система своеобразных "лобби" вроде той, что была в предыдущем проекте студии – космической RPG The Outer Worlds.

По словам Кордена, он больше склоняется к последнему варианту, поскольку, по его мнению, он дает Obsidian Entertainment больший контроль над темпом повествования сюжета, что как раз является одной из самых сильных сторон студии.

Связь с серией Pillars of Eternity

В Avowed будет представлено много элементов, известных поклонникам "Столбов вечности". От знакомых заклинаний типа "Jolting Touch", которым можно будет зажарить врагов лучами молнии, и "Fetid Caress", что наполнит воздух вокруг едким ядом до мушкетов и аркебуз, встречающихся в предыдущих играх в сетингу "Мира вечности".

Найдется место и знакомым существам, таким как ящерицеобразные гуманоиды Ксаурипы и гораздо массивным и смертоносным вывернам и драконам.

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Художественный стиль

По сравнению с такими выдающимися играми жанра, как Skyrim и Oblivion, Avowed, по словам Кордена, выглядит гораздо красочнее, чем напоминает уже упомянутую выше The Outer Worlds. Люминесцентные пещерные грибы, изумрудно-зеленые леса, полные разнообразной флорой и огромные залитые солнцем храмы с гробницами, кишащими скелетами и другими врагами – всего этого в игре будет более чем достаточно.

Живописный мир The Outer Worlds / изображение gamermatters.com

Интерактивность окружающей среды также будет выше, чем в той же The Outer Worlds, с возможностью перемещения по воде. Также по свидетельству источников инсайдера, среда вокруг игрока будет подвергаться разрушению. Например, заклинаниями огня можно будет фактически выжигать себе путь, разрушая заблокированные входы или препятствия.

Ожидается, что художественный стиль конечного продукта улучшит достижения The Outer Worlds и будет использовать более яркую и живую палитру цветов, хотя в конечном итоге игра может выглядеть еще мрачнее, чем в дебютном трейлере.

Когда ждать официальных новостей?

The Game Awards пройдет 9 Декабря / изображения gamesradar.com

По словам Кордена, есть большая вероятность, что на выставке E3 2022 мы увидим полноценный геймплейный ролик Avowed. Вместе с тем учитывая качество контента, который ему удалось увидеть, инсайдер не исключает возможности, что новой информацией разработчики решат поделиться уже на The Game Awards в конце текущего года.

Однако, несмотря на весь оптимизм редактора Windows Central, ждать релиз игры раньше чем в 2023 году не стоит.