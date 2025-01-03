Игра в кальмара – это не только сериал: видеоигры по мотивам популярного проекта

Недавно вышел второй сезон хитового сериала от Netflix "Игра в кальмара". Также проект породил несколько видеоигр, в которые поклонникам ленты будет интересно сыграть собственноручно.

Стать участником "Игры в кальмара", при этом не рискуя жизнью, можно сразу в нескольких видеоиграх по мотивам проекта, информирует 24 Канал.

Интересно Разработчик интегрировал в свою будущую игру предложение о женитьбе

Squid Game: Unleashed

В декабре 2024 года Netflix выпустила мобильную игру под названием Squid Game: Unleashed.

В этой игрушке игроки могут почувствовать атмосферу смертельных соревнований, пройдя через испытания, подобные тем, что были в сериале.

Кроме того, проект позволяет создать и кастомизировать собственного участника, открывая новые косметические предметы после удачно пройденных "конкурсов".

Трейлер игры – смотрите видео

Сейчас игра доступна бесплатно в App Store и Google Play.

Флеш-игрушка от Google

Если же вам хочется несколько более простого игрового опыта, но все же такого, что касается сериала, то об этом позаботились в Google.

Отправив в поисковик запрос "Игра в кальмара", внизу страницы можно увидеть знакомый "билет".

При нажатии на него, начнется мини игра по мотивам первого конкурса из сериала.

Флеш-игра от google / Скриншот 24 Канал

Правила те же самые: во время того, как кукла повернута к вам спиной и звучит песня – ваши персонажи должны двигаться к белой линии, когда же кукла направила взгляд в их сторону – замереть на месте.

Сотрудничество с CoD: Black Ops 6

Ну и напоследок, легендарная серия шутеров Call of Duty проводит коллаборацию с сериалом.

В рамках нее, в игре доступен "боевой пропуск", который содержит немало вознаграждений, посвященных "Игре в кальмара".

Трейлер события – смотрите видео

Так игроки Black Ops 6 могут получить скины для оружия, новых персонажей, дополнительные режимы и многое другое, заплатив за "вход" в событие 1100 очков CoD.

Что можно получить в игре / Фото Activision

Также не следует забывать об игрушке Fall Guys, которая хоть и не имеет прямой связи с сериалом, все же повторяет концепцию его смертельных игр и предлагает широкий выбор различных испытаний.