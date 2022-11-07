Релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 смело можно назвать самым успешным за долгое время, особенно учитывая поставленные игрой рекорды, сообщает 24 канал.

Интересно Стример Warzone первым в мире одержал победу в матче с каждым оружием в игре

Однако и, кроме того, что игра заработала разработчикам кучу денег, она весьма пришлась по вкусу геймерам, активно играющим в многопользовательский режим и время от времени делящимся хайлайтами интересных моментов.

В этот раз, пользователь Reddit под ником stkc- снял забавный фрагмент из своего матча, что точно порадует поклонников культового аниме-сериала Наруто.

Во время боя наш герой в стелс режиме подобрался к оппоненту со снайперской винтовкой, держа в руках нож. Целью было тихое уничтожение врага, однако после того, как игрок нажал кнопку удара, произошло нечто невероятное и вражеский снайпер мгновенно взлетел далеко в небо так, будто stkc- использовал "технику тысячелетней смерти" из упомянутого выше аниме.

Забавный случай в Call of Duty: Modern Warfare 2 – видео

Несмотря на то, что обычно геймеры не в восторге от багов в видеоиграх, именно этот случай повеселил поклонников CoD.

Та же техника у Наруто: видео

В комментариях под постом на Reddit помимо сравнений с моментом из Наруто, пользователи придумали еще множество шуток к этой ситуации.

В общем, этот случай показывает, что Call of Duty: Modern Warfare 2 может приносить геймерам положительные эмоции не только хорошим геймплеем, но и такими, явно не запланированными разработчиками, моментами.