Реліз Call of Duty: Modern Warfare 2 сміливо можна називати найуспішнішим за довгий час, особливо враховуючи поставлені грою рекорди, повідомляє 24 канал.

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Проте й, окрім того, що гра заробила розробникам купу грошей, вона вельми прийшлася до смаку геймерам, які активно грають в багатокористувацький режим та час від часу діляться хайлайтами цікавих моментів.

Цього разу, користувач Reddit під ніком stkc- зафільмував кумедний фрагмент зі свого матчу, що точно потішить шанувальників культового аніме-серіалу Наруто.

Під час бою, наш герой в стелс режимі підібрався до опонента зі снайперською гвинтівкою, тримаючи в руках ніж. Метою було тихе знищення ворога, проте після того, як гравець натиснув кнопку удару сталося щось неймовірне і ворожий снайпер миттєво злетів далеко у небо так, ніби stkc- використав "техніку тисячолітньої смерті" із вже згаданого вище аніме.

Кумедний випадок у Call of Duty: Modern Warfare 2 – відео

Попри те, що зазвичай геймери не в захваті від багів у відеоіграх, саме цей випадок неабияк потішив шанувальників CoD.

Та сама техніка у Наруто: відео

У коментарях під постом на Reddit, окрім порівнянь із моментом з Наруто, користувачі придумали ще безліч жартів до цієї ситуації.

Загалом, цей випадок показує що Call of Duty: Modern Warfare 2 може приносити геймерам позитивні емоції не лише гарним геймплеєм, але й такими, явно не запланованими розробниками, моментами.