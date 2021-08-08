Поплатился за дерзкий поступок: игрок в Call of Duty: Warzone стал героем курьезного видео

Забавной записью поделился на Reddit игрок в Call of Duty: Warzone. Он попал в ГУЛАГ, где попытался эффектно ликвидировать своего оппонента, но все пошло не по плану.

Все поклонники Call of Duty: Warzone знают, что ГУЛАГ – это место, где сходятся два игрока, которые должны определить лучшего. Последний получает второй шанс, а геймер, который проиграл, отправляется отдыхать. Все очень справедливо, правда, иногда в такую судьбоносную встречу могут вмешаться и сторонние силы.

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Главным героем именно такой курьезной ситуации стал и пользователь платформы Reddit с никнеймом rinard94. Геймер проводил обычный соревновательный матч в командном режиме на двух игроков, но почти сразу же попал в ГУЛАГ. Со своим будущим оппонентом он "познакомился" еще до боя, а потому этот поединок должен был быть очень принципиальным.

Игроки почти сразу заметили друг друга, а также успели обменяться оглушающими гранатами (Stun Grenade). Правда, желаемого эффекта смог достичь только rinard94, хотя и стоит отметить, что вражеский игрок мог убить главного героя (-99 HP). Но в целом было понятно, что соперник попал под действие гранаты, а потому должен был стать легкой жертвой rinard94. Последний решил использовать для этого эффектный финальный прием, но все пошло не по плану.

Главный герой смог запустить желаемую анимацию, но на земле оказался он, а не его оппонент. Дело в том, что в этот бой вмешался геймер, который ждал на свой поединок. Он увидел, что у одного из игроков мало здоровья (1 HP), а потому попытался попасть в него камнем. Геймер смог добиться своего с первой же попытки, а вот rinard94 поплатился за дерзкий поступок.

Напоследок стоит отметить, что пользователям платформы Reddit такая забавная запись очень понравилась. Пост главного героя сразу же попал в число самых популярных в этом разделе, а также собрал почти 6 тысяч лайков и 150 комментариев.

Курьезный хайлайт пользователя rinard94: видео