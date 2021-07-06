Настоящее безумие: игрок в Call of Duty: Warzone вышел победителем из ситуации 1 на 4 – видео

Игрок в Call of Duty: Warzone поделился впечатляющим видео на платформе Reddit. Он смог выйти победителем из ситуации, в которой его окружила команда из 4 игроков.

Наверное, почти все игроки в Call of Duty: Warzone попадали в сложные клатч-ситуации, когда шансов на успех почти нет. Понятно, что при должном отношении победителями из таких моментов должны выходить геймеры, которые играют в большинстве. Правда, почти всегда можно найти интересные исключения.

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Именно записью такого момента и поделился пользователь с никнеймом titsprinksmcgee на известной платформе Reddit. Стоит отметить, что его видео очень понравилось игрокам в Call of Duty: Warzone, а также оно уже собрало более 5 тысяч лайков и 300 комментариев.

Главный герой этой истории проводил обычный соревновательный матч в командном режиме (на 4 игроков). Правда, в финале этого поединка он остался в одиночестве, а самое худшее, что в соперниках был полноценный состав из 4 геймеров. Последние прекрасно понимали, что находятся в выгодном положении, поэтому и попытались "задавить" его количеством.

Сначала они пробовали забросать здание, в котором находился главный герой, минами и осколочными гранатами, но желаемого результата не достигли. Именно в этот момент titsprinksmcgee понял, что пассивно разыграть этот эпизод не получится. Поэтому он начал играть агрессивно, а также первым решил открыться. Стоит отметить, что главный герой не прогадал, потому что его оппоненты сразу же растерялись. Он атаковал их с разных сторон, а также постоянно менял позицию.

В конце геймер вызвал авиаудар в зону, где был финальный круг. В оппонентов не было противогазов, поэтому они сразу же начали смещаться в точку, которая была мишенью бомбардировщика. Выглядит этот момент (особенно финал) очень эффектно, правда, трудно не отметить низкий уровень игры оппонентов titsprinksmcgee.

Хайлайт пользователя titsprinksmcgee​ – видео