Игрок CS:GO продал свой "забытый" инвентарь за космическую сумму денег

Игрок CS:GO несколько лет назад покинул игру и даже не знал сколько сейчас стоит его инвентарь, пока не продал его за гигантскую сумму денег. Подробности – в материале.

Скины оружия в CS:GO могут стоить очень дорого, а рекордная продажа в истории игры и вообще поражает воображение.

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Достойна внимания и сделка, которая произошла совсем недавно и почти подобралась к рекордной сумме.

О ней сообщил торговец скинами и стример под ником TDM_Heyzeus. По его словам, он являлся посредником в соглашении о продаже инвентаря, содержащего многочисленные наклейки Katowice 2014 Holo.

, стикеры с турнира Katowice 2014 – самые дорогие в CS:GO, а среди них – Titan и IBuyPower Holo, которые продаются свыше 60 000 долларов за штуку.

Эти наклейки, когда они впервые появились, стоили буквально несколько центов, но сейчас цена резко выросла, поскольку стало невозможно получить их в непримененном состоянии, а запасы "нераспакованных" экземпляров медленно, но уверенно скупаются коллекционерами.

В твите TDM_Heyzeus можно увидеть некоторые из наклеек, приобретенных анонимным покупателем. Инвентарь содержал не только стикеры Катовице 2014, но и наклейки с мейджора 2014 года в Кельне.

Часть ценного инвентаря / Фото с твиттера

Но наиболее интересная деталь в этой истории касается продавца.

Инвентарь был совершенно забыт, и владелец понятия не имел сколько он стоит. К счастью, у этой истории был счастливый конец, и он (владелец, – ред.) заработал огромную сумму денег, – рассказал стример о теперь уже бывшем обладателе наклеек.

Этот инвентарь, наполненный редкими стикерами, был продан за колоссальные 446 894 доллара США в криптовалюте Tether. Сумма настолько велика, что в сделке даже участвовали налоговые юристы.

Итак, если вы когда-то активно играли в CS:GO и покинули, вспоминайте пароли и проверьте свои аккаунты, возможно, и вам удастся заработать немного вечнозеленых.