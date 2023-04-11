Игрок CS:GO удивил сеть невероятным выстрелом, который случается раз на миллион
Источник:Dexerto
Поклонник CS:GO поразил сеть безумным видео, в котором ему удалось за один выстрел из снайперской винтовки AWP, уничтожить всю вражескую команду. Детали – в материале.
Любая соревновательная игра может похвастаться огромным количеством моментов мастерства, от которых иногда перехватывает дыхание.
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Обычно, их авторами становятся киберспортсмены, такие как известный мастер CS:GO cadiaN, который не так давно поразил публику невероятным эйсом (убийством 5-ти оппонентов за раунд) на одном из профессиональных турниров.
Однако иногда создать что-то невероятное удается и обычным игрокам. На этот раз удача улыбнулась геймеру под ником sp1cay, просто поразившему сеть своим уникальным хайлайтом.
Играя на карте Инферно за сторону CT, наш герой отвечал за "банан" и "держал" его со снайперской винтовкой.
В начале раунда геймер помчался на позицию, попутно бросая гранаты в сторону соперников. Затем контртеррорист достал AWP, взглянул в прицел и произвел выстрел, а что было дальше, лучше увидеть своими глазами.
Невероятный выстрел в CS:GO – видео
Товарищи по команде, очевидно, были, мягко говоря, удивлены таким результатом раунда и разразились восторженными возгласами, приправленными щепоткой недоверия к тому, что они только что увидели.
Впрочем, подобные эмоции возникают и у большинства зрителей этого уникального видео, ведь такие моменты действительно случаются раз на миллион.