Новый игрок одной из самых популярных команд Dota 2 ушел после испытательного срока

Новичок OG, Davai Lama, больше не является частью состава. Его испытательный срок завершился разрывом сотрудничества. Игрок объяснил, почему решил уйти, и поделился своими мыслями о времени в команде. Подробности – далее.

Неудачные испытания

Состав OG снова претерпел изменения – Седрик "Davai Lama" Декмин покинул команду после завершения испытательного срока. О своем уходе профессиональный игрок Dota 2 сообщил в заметке на личной странице в X, сообщает 24 Канал.

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По словам киберспортсмена, причиной такого решения стала "нехватка химии":

Мое испытание с OG закончилось по обоюдному согласию. Из-за нехватки химии результаты не отдали должное ни одному из членов команды. Они отличные ребята, надеюсь, им удастся найти искру в следующей итерации,

– написал Декмин.

Напомним, что OG представила новый состав по Dota 2 в конце марта, когда из команды ушли сразу трое игроков – легендарный Ceb, 23savage и xNova. Вместе с Davai Lama тогда же к OG присоединились еще двое новичков – Ulnit (Стефан Гаврила) и украинец Kidaro (Иван Бондарев). Ожидания от нового ростера были немалые, но первые результаты не оправдали надежд.

С Davai Lama в составе OG не удалось пройти квалификацию на DreamLeague Season 26, команда заняла восьмое место на CCT Dota 2 Series 8 и пятое – на турнире FISSURE Special.

На данный момент неизвестно, где Седрик Декмин продолжит свою карьеру.

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