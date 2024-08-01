На разработчиков FromSoftware подали в суд из-за Elden Ring: в чем причина

Elden Ring – очень сложная игра. Еще сложнее она стала после последнего крупного обновления, которое принесло новые механики. Проект FromSoftware принадлежит к особому жанру проектов, которые ориентированы именно на высокую сложность – с грозными монстрами, которые могут убить с одного удара, гигантскими боссами, которых вы можете преодолевать часами, и сложными заданиями. Но не всем это нравится, как оказалось.

Один игрок завил, что не собирается с этим мириться, а потому подаст в суд на компанию FromSoftware, потому что Elden Ring слишком сложная.

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Что происходит

Судя по всему, это отнюдь не шутка. В сообщениях в сети говорится о том, что контент иногда настолько сложный, что даже самые опытные игроки не могут его пройти. Это якобы делает проект "наполовину пригодным" к использованию, что, по его мнению, является несправедливым по своей сути, ведь он и другие игроки заплатили деньги за то, чем просто не могут воспользоваться.

Пользователь говорит, что подаст иск против FromSoftware (и Bandai Namco) до 25 сентября.

Мой иск по поводу Elden Ring утверждает, что мы сыграли лишь ПОЛОВИНУ игр FromSoftware, а внутри спрятана целая новая игра, и что она слишком труднодоступна даже для ее самых преданных фанатов,

– пишет недовольный игрок.

Он также объясняет, что стал "сумасшедшим" из-за одной миссии. Судя по всему, он так и не смог ее пройти, а потому решил, что суд ему поможет.

Стоит отметить, что компания признала, что ее дополнение Shadow of the Erdtree является более сложным, чем основная игра. Но вместе с тем она выпустила рекомендации, как облегчить процесс прохождения. Выяснилось, что игроки просто игнорировали новую механику, которая позволяла прокачивать персонажа. Не получая эти улучшения, они просто не могли противостоять новым опасным боссам игры. Был ли истец одним из тех, кто проигнорировал эти советы, неизвестно.