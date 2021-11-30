Игрок в Football Manager 22 заставил семью наблюдать за его финалом Лиги Чемпионов

Поклонник серии симуляторов от Sports Interactive уговорил своих родственников наблюдать за виртуальным финалом важнейшего клубного турнира на большом экране. Однако результат его команды поставил геймера в забавное и неудобное положение. Детальнее в материале.

Создание успешной команды в FM 22 является довольно сложной задачей, поэтому не удивительно, что наш сегодняшний герой был действительно счастлив, когда ему удалось добраться до финала Лиги Чемпионов.

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Геймер решил разделить это грандиозное событие со своей любящей семьей и уговорил их посмотреть финальный поединок на большом экране телевизора – прямо как настоящий матч.

Итак, пользователь твиттера под ником svmwhxt гордо вывел свой виртуальный лондонский "Арсенал" на решающий матч сезона против туринского "Ювентуса". К величайшему сожалению, поединок закончился, мягко говоря, не очень удачно для канониров. Команда геймера потерпела сокрушительное поражение 0:4, однако даже не это больше всего огорчило парня.

Я проиграл 4:0. Быть разгромленным в финале ЛЧ достаточно унизительно, но еще хуже, когда это происходит на глазах вашей семьи, смеющейся каждый раз, когда вам забивают гол. Они еще и освистали меня в конце матча, – рассказал svmwhxt.

Svmwhxt с гордостью прослушал знаменитый гимн Лиги Чемпионов перед матчем и это выглядит довольно комично в украшенной к новогодним праздникам комнате. Хотя горе-менеджер и провалил матч, но зато можно сказать, что он почувствовал еще больше атмосферы реального финала, ведь наличие недовольной публики на трибунах это неотъемлемая часть жизни реальных футбольных тренеров.

Геймерское сообщество и поклонники FM по-доброму посмеялись над парнем и пожелали ему удачи в следующих сезонах. В то время другие в шутку говорили, что поражение было заслужено, ведь менеджер даже не догадался надеть официальный костюм для столь важного события.