Геймер напугал поклонников Kingdom Come: Deliverance 2 собственным отзывом об игре

Поклонники RPG Kingdom Come Deliverance 2 заметили на платформе Steam удивительно странный отзыв на игру, который серьезно напугал некоторых геймеров.

KCD 2 дает игрокам практически полную свободу, при этом придерживаясь максимального реализма, но один геймер воспользовался ею совсем не так, как кто-то мог бы ожидать, информирует 24 Канал.

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Масштабный мир игры Warhorse Studios предлагает игрокам множество активностей. Кроме основного сюжета, геймерам доступны немало дополнительных заданий и занятий, среди которых игра в кости, кулачные бои и другие средневековые развлечения.

Однако, все это не заинтересовало пользователя Steam под ником под ником Markco. В своей рецензии на игру, он рассказал о жуткой цели, которую он поставил перед собой в Kingdom Come Deliverance 2.

Я собираю тела в лагере вблизи начального города. Пока никто ничего не заподозрил... Кажется, в игре есть немало других занятий, например выполнение квестов или игра в кости, но я просто продолжу сносить туда тела, пока не убью всех в городе. Потом я перейду к следующему,

– написал игрок.

Такой "способ" игры не на шутку напугал геймеров, когда завирусился в соцсети X благодаря странице Odd Steam Reviews, которая собирает подобные "странные" обзоры на платформе Valve.

В комментариях к сообщению фанаты KCD 2 разделились на тех, кто считает, что необходимо чтобы кто-то "проверил" ментальное здоровье геймера, а также тех, кто менее критичен к Markco.

Тот город этого заслуживает,

– написал один из комментаторов.

Так или иначе этот инцидент лишний раз подтверждает, что в Kingdom Come: Deliverance 2 любой найдет себе занятие по душе.