Поражает воображение – геймер показал фотореалистичный ледник, построенный им в Minecraft

Поклонник культового симулятора выживания Minecraft создал в игре от Mojang удивительный пейзаж ледника. Скриншоты из игры иногда трудно отличить от реальных фото.

Талантливый геймер поразил сеть масштабным проектом в Minecraft, где воссоздал живописные пейзажи своей родины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Неземная красота

Фанат Minecraft представил несколько удивительно реалистичных ледников и фьордов, созданных им в огромном игровом мире на основе реальных мест, где он рос.

Пользователь Reddit под ником octavian_world поделился фотографиями мира, что в значительной степени базируется на реальных регионах, в частности Британской Колумбии в Канаде и Южной Аляске.

В комментариях сотни других геймеров были поражены огромным размахом и практическим фотореализмом, продемонстрированным octavian_world.

Нашлись даже те, кто заявил, что это один из самых реалистичных проектов Minecraft, что они когда-либо видели.

Сам энтузиаст отметил, что достиг такого результата используя внешние команды и программное обеспечение для кодирования, чтобы расширить возможности креативного режима Minecraft.