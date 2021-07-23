Масштабы впечатляют: геймер потратил 7 лет на строительство различных городов в Minecraft

Масштабной и впечатляющей работой поделился на Reddit поклонник видеоигры Minecraft. Он создал в этой игре немало различных городов, которые очень понравились пользователям сети.

Мы уже неоднократно рассказывали об игроках в Minecraft, которые отличаются различными оригинальными работами. Некоторые геймеры создают в этой игре нестандартные механизмы, а другие – занимаются воссозданием целых вселенных. Наверное, главного героя этой истории можно отнести к категории последних.

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Пользователь с никнеймом octavian_world решил взяться за создание своего мира в Minecraft. Оказалось, что это достаточно просто, а для этого нужно только творить и не останавливаться. Подобной идеей главный герой "загорелся" еще в 2014 году, когда ему было всего 14 лет. Правда, тогда он вряд ли мог представить, что создаст нечто подобное.

За эти 7 лет энтузиаст построил в своем мире немало различных городов, которые он придумал и спланировал самостоятельно. Пользователь octavian_world отметил, что у всех этих городов есть уникальное название, и даже какая-то история. Стоит добавить, что главный герой также создал немало реальных архитектурных сооружений в этом мире. В своей работе энтузиаст не использует модификации, а над этим миром обычно работает ночью. Из интересного еще можно отметить, что некоторые города ему помогли создать члены семьи и друзья.

Результатами своей работы пользователь octavian_world поделился на известной платформе Reddit. В одном из последних своих постов он собрал скриншоты сразу нескольких таких городов. Стоит отметить, что аудитория этой платформы достаточно высоко оценила его работу: более 15 тысяч лайков и 250 комментариев. Напоследок можно еще добавить, что в ближайшее время главный герой планирует выложить в открытый доступ этот мир.

Города, которые построил пользователь octavian_world / Фото Reddit octavian_world