Баг, который окрыляет: игрок в Red Dead Redemption 2 поделился курьезным видео

Игрок в Red Dead Redemption 2 поделился забавным видео на Reddit. Правда, главным героем этой записи стал не он, а игровой персонаж и "безумный" мост.

Наверное, все геймеры время от времени сталкиваются с различными техническими недостатками в видеоиграх. Обычно в такие моменты игроки вспоминают разработчиков "незлым тихим словом", хотя есть и исключения. Именно записью такого момента и поделился пользователь с никнеймом tock-N-call-borture.

Во время прохождения видеоигры Red Dead Redemption 2 он столкнулся с неординарным багом. В одной из миссий главным героями просто нужно перейти через мост. Казалось, что с этой задачей они должны справиться без особых проблем, правда, в этот момент техническая составляющая игры дала сбой. Дело в том, что деревянный мост начал раскачиваться, а перейти на другую сторону было просто невозможно.

Геймер сразу же это понял, поэтому и остановил протагониста перед мостом. А вот одну из главных героинь уже было не остановить. Кажется, искусственный интеллект не заметил никаких проблем с этим мостом. Первая попытка Сэди перейти на другую сторону завершилась неудачно, потому что она "встретилась" с ближайшей скалой. Правда, сразу же последовала следующая попытка, которая завершилась интереснее. Сэди подбросило вверх на невероятную высоту, а ее приземление выглядело достаточно жестко. Но даже после такого падения "борьба" этой героини с мостом продолжилась.

В целом геймер tock-N-call-borture отметил, что потратил час реального времени на этот мост. Своей записью он поделился на известной платформе Reddit. Стоит отметить, что поклонникам игры Red Dead Redemption 2 этот пост очень понравился: 6 тысяч лайков и более ста комментариев.

Забавный баг с видеоигры Red Dead Redemption 2 – видео