Спидраннер Super Mario 64 побил 3 мировых рекорда за 4 дня

Известный спидранер под ником Bubzia превзошел самого себя, в неповторимом стиле побив сразу 3 мировых рекорда по прохождению Super Mario 64 вслепую всего за три дня.

Поклонники скоростных прохождений Super Mario 64 точно знают псевдоним Bubzia, ведь этот энтузиаст несколько лет держал ряд рекордов по прохождению классической игры вслепую, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Фантастическая неделя

18 февраля наш герой как всегда проводил трансляции, тренируясь в категории спидранов "70 звезд".

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Геймер устал и решил напоследок быстро пробежаться в гораздо более короткой категории "1 звезда". В результате Bubzia случайно побил мировой рекорд, установив время в 11 минут 24 секунды (предыдущий был 12 мин. 13 сек., зафиксирован в декабре 2024 года).

Я не очень нервничал, потому что думал, что попытка была довольно плохой,

– пошутил рекордсмен.

Полный забег – смотрите видео

Уже на следующий день – 19 февраля, стример снова решил испытать себя в более простой категории.

"Жертвой" энтузиаста стала "31 звезда". Результат? Довольно предсказуемый. Bubzia установил еще один новый мировой рекорд, превысив предыдущее время в 36 минут 53 секунды, которое он же установил в ноябре 2024 года. Новая триумфальная отметка – 35 минут 13 секунд.

В конце, геймер вернулся к своей первоочередной цели и 21 февраля, всего через два дня после последнего своего рекорда, обновил время в категории "70 звезд", поставив мировой рекорд в 1 час 22 минуты 11 секунд.

Рекордный забег в самой сложной категории – посмотрите видео

Таким образом Bubzia обновил свое старое время в 1 час 25 минут 11 секунд, установленное еще в июне 2023 года.

Еще один день в офисе, еще один мировой рекорд, чувак,

– коротко резюмировал достижение стример.

История спидранов, вероятно, не знала столь мастеровитого игрока как Bubzia и вряд ли какой-то смельчак побьет хоть какой-то из его рекордов в ближайшее время.