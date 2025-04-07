Китайский геймер подал в суд на разработчиков видеоигры из-за виртуальных "пощечин"

Китайский фанат Three Kingdoms Kill Online подал иск против разработчиков игры, так как у него возникла депрессия после получения более 4800 виртуальных "пощечин" от других игроков.

Буллинг в видеоиграх может быть действительно проблемой, но редко геймеры обращаются из-за этого в суд, как это сделал один поклонник виртуальных развлечений из Поднебесной, сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Странный иск

Игрок под ником Qiaoben уже 15 лет играет в Three Kingdoms Kill Online и достиг в проекте немалого успеха.

Хотя геймер является довольно искусным и авторитетным пользователем, все же победы над оппонентами начали приносить странный дискомфорт. Дело в том, что после каждого триумфа, соперники Qiaoben бросали в его игровой аватар яйца и соломенные тапочки, таким образом выражая своё презрение и разочарование от поражения.

Игрок сравнил эти выпады с настоящими "пощечинами" и подсчитал, что за последние полгода подобным образом его унизили более 4800 раз.

Как выглядят "пощечины" в игре / Фото qq.com

В частности, в одной из игровых сессий, процедура получения этих "пощечин" длилась более 90 секунд.

Каждый раз, когда меня забрасывают яйцами, я чувствую, что моя самооценка страдает и я впадаю в депрессию,

– говорит Qiaoben.

Почему же геймер судится с разработчиками? Он считает, что создатели проекта поощряют подобное поведение, а затем зарабатывают на продаже этих виртуальных предметов за игровую валюту.

После огласки и подачи иска, представители компании вышли на связь и заявили, что предметы есть и останутся частью игры, но из-за жалоб было решено ввести ограничения на их использование.