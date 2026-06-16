Игрокам Forza Horizon 6 обещают бесплатный автомобиль в качестве компенсации за недавний баг

Недавний технический сбой в Forza Horizon 6 заставил разработчиков отключить один из самых популярных режимов. Чтобы загладить вину перед сообществом и стабилизировать внутренний рынок, студия подготовила солидный подарок для всех ценителей виртуальных гонок.

Как техническая ошибка привела к раздаче McLaren Sabre?

Разработчики гоночного симулятора Forza Horizon 6 оказались в сложной ситуации из-за критической уязвимости в игровой механике. Все игроки получат бесплатный игровой автомобиль после того, как студия Playground Games была вынуждена удалить сетевой режим The Eliminator из-за серьезного бага с начислением кредитов. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Смотрите также Винтажную копию Super Mario продали за 3 миллиона долларов

The Eliminator — это специальное событие в рамках Horizon Play, которое фактически является аналогом "королевской битвы" для автомобилей. Игроки соревнуются друг с другом в поединках на выбывание, пытаясь остаться последним участником на карте.

Однако на прошлой неделе разработчики отключили этот режим из-за обнаруженного эксплойта. Странный баг позволил некоторым пользователям "фармить" миллионы игровых кредитов за короткое время. Это мгновенно спровоцировало хаос на внутреннем аукционе, куда хлынула волна чрезвычайно дорогих автомобилей, приобретенных на нечестно добытые средства.

Несмотря на то, что точная дата возвращения режима пока неизвестна, разработчики уже анонсировали план компенсации. Каждому игроку Forza Horizon 6 подарят McLaren Sabre 2021 года выпуска. Этот суперкар появится во внутриигровом центре сообщений (Message Center) во вкладке "Подарки" сразу после того, как работа The Eliminator будет возобновлена.

Мы планируем вновь запустить The Eliminator как можно скорее в рамках срочного исправления,

– прокомментировали представители студии Playground Games на официальном канале поддержки Forza Support.

Борьба с инфляцией и наказания для нарушителей

Ситуация с эксплойтом заставила студию прибегнуть к радикальным мерам для спасения экономики игры. Playground Games подтвердили, что не планируют строго наказывать тех, кто воспользовался ошибкой, поскольку вина за наличие бага лежит на самих разработчиках. Однако оставить все как есть они тоже не могут.

Вместо блокировки аккаунтов студия решила принудительно откатить состояние счетов нарушителей. Всем игрокам, замеченным в использовании эксплойта, установят максимальный баланс в размере 10 миллионов кредитов. Все средства сверх этой суммы, полученные нечестным путем, аннулируются. Пока не совсем понятно, как именно будет работать этот механизм и насколько точным будет отслеживание.

Таким образом, разработчики пытаются балансировать между лояльностью к игрокам и необходимостью поддерживать работоспособность виртуальной экономики. Станет ли McLaren Sabre достаточным аргументом, чтобы успокоить разъяренное сообщество, станет понятно уже после выхода обещанного исправления.

Смотрите также Новая God of War может выйти гораздо раньше: инсайдеры раскрыли сроки

Сообщество уже реагирует

Это решение уже вызвало оживленные дискуссии среди сообщества. В частности, в тематических ветках на Reddit некоторые пользователи начали жаловаться, что их средства также исчезли, хотя они не участвовали в манипуляциях с The Eliminator.

Появились предположения, что система может автоматически ограничивать баланс до 10 миллионов кредитов всем, кто заходил в этот режим до его закрытия, независимо от того, пользовались ли они багом.

Playground Games пока не предоставили официальных разъяснений по поводу этих сообщений от обычных игроков.