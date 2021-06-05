Провели краш-тест: игроки в Call of Duty: Warzone вызвали более ста комплектов в одной локации

Известный блогер DefendTheHouse вместе с другими игроками провел масштабный эксперимент в Call of Duty: Warzone. Они решили одновременно вызвать более ста комплектов в одной локации.

Несколько месяцев назад мы рассказывали об интересном эксперименте в очень популярной видеоигре Call of Duty: Warzone. Тогда геймеры решили взорвать всю технику, которую можно найти в Верданске. На этот раз эксперимент похожий, но результат другой.

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В этих экспериментах геймеры проверяли сервера и саму видеоигру Call of Duty: Warzone на надежность. Стоит напомнить, что масштабный подрыв всей техники "положил" сервера этой игры. То есть своеобразный краш-тест она не прошла. Иронично, но видеоигра "сломалась" именно в тот момент, когда достаточно большое количество игроков объединилось для общего дела.

На этот раз блогер из никнеймом DefendTheHouse собрал более ста человек в пользовательском лобби. Ему стало интересно, что произойдет с игрой Call of Duty: Warzone, если одновременно вызвать более ста комплектов с оружием в одном месте. Сразу стоит отметить, что такой краш-тест видеоигра прошла, хотя и не очень уверенно.

Игра даже выдержала "дождь" из этих коробок, но уже после их приземления на землю начались настоящие проблемы. Эта гора с комплектов очень плохо отображалась (появлялась и исчезала), а также возникли и другие проблемы с графикой. Особенно хочется "отметить" внешний вид персонажей в этот момент.

Казалось, что такой нагрузки сервера могут и не выдержать. Правда, игра не вылетела даже тогда, когда геймеры устроили настоящий хаос у этой горы из комплектов. Напоследок стоит отметить, что пользователям в сети очень понравился такой эксперимент, а видео уже посмотрели почти 70 тысяч зрителей.

Эксперимент с комплектами в видеоигре Call of Duty: Warzone (на 9:05) – видео