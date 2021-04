Геймеры уже смогли разгадать немалое количество загадок из видеоигры Assassin's Creed Valhalla. Правда, мистические руны Одина стали настоящим препятствием для фанатов различных тайн.

Видеоигра Assassin's Creed Valhalla вышла еще в ноябре 2020 года, а геймеры нашли уже немалое количество секретов в этой игре. Например, мы уже рассказывали вам о легендарном луке цивилизации Ису, который смогли найти лишь через два месяца после выхода игры. Геймеры устроили настоящее детективное расследование, а разгадку нужно было искать даже не в самой игре.

Кажется, на этот раз все сложнее, потому что игроки нашли первые руны Одина сразу после релиза игры, но почти за 6 месяцев не смогли разобраться с назначением этого элемента игры. Немало геймеров отмечало, что соискатели зря пытаются что-то найти, а эти руны простое украшение. Правда, бывший нарративный директор Ubisoft Дарби МакДевитт в своем твиттере недавно отметил, что это действительно загадка, которую они добавили в игру.

Фанаты нашли подобные непонятные руны в 6 местах на карте. С местонахождением всех рун можно ознакомиться по этой ссылке. Геймеры уже длительное время пытаются найти разгадку, но пока собралось только немалое количество теорий. Некоторые фанаты отмечали, что руны имеют исландское происхождение, поэтому, возможно, представители именно этого народа появятся в будущих DLC. Хотя есть и поклонники, которые уверены, что их должно быть 9, потому что это сакральное число для скандинавской мифологии.

Некоторые геймеры пытаются соединять эти точки на карте, чтобы найти какое-то важное место, правда, без особых успехов. Интересное предположение есть в блогера jayvee, который отметил, что это могут быть иллюзии, которые нужно рассеять неизвестным пока предметом. Также популярны теории о том, что должно быть какое-то специальное задание. В ходе которого геймеры как-то активируют эти руны (аналогично с миссией "Слепой король" с Assassin's Creed Odyssey).

Также Дарби отметил, что поклонникам нужно набраться пока терпения. Возможно, он намекает на то, что руны связаны с дополнительным контентом для игры Assassin's Creed Valhalla, а может, наоборот, одна из теорий понравилась ему и она близка к истине.

It’s a mystery you cannot fully solve yet. That’s by design. Be patient. :) — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) March 24, 2021

Оригинальный пост от сообщества The Ones Who Came Before и ответ Дарби МакДевитта / Фото твиттер The Ones Who Came Before