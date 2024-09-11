ТОП-3 игры, в которые можно поиграть на iPhone 16 Pro: чего следует ожидать геймерам

Пока Apple готовится к запуску линейки iPhone 16, геймеры, желающие обновить смартфоны, могут рассчитывать на превосходные игровые возможности новинок. Улучшенное качество изображения, яркость и графическая производительность iPhone 16 Pro позволяет ему выступать неплохой портативной платформой для игр.

Apple еще с релизом iPhone 15 Pro пообещала поднять мобильные игры на новый уровень. Games 24 подготовила перечень из трех лучших игр, которые будут доступны геймерам на новеньких iPhone 16.

Читайте на сайте Вот перечень игр оптимизированных для PlayStation 5 Pro, которая выйдет на рынок в ноябре

Genshin Impact

Популярная игра Genshin Impact порадует своим уникальным визуальным стилем и атмосферой новых владельцев iPhone 16 на релизе. Ролевая игра с открытым миром, разработана miHoYo, известна своей аниме-стилистикой и обширным миром.

Genshin Impact предлагает захватывающий игровой опыт, который, вероятно, будет блистать на iPhone 16 Pro. По слухам, такие улучшения, как на 20% ярче OLED-экран и уменьшенные рамки, сделают яркие цвета и световые эффекты игры еще более впечатляющими.

Кроме того, улучшенная производительность трассировки лучей, которая ожидается от чипа A18 Pro в iPhone 16 Pro, должна еще больше улучшить освещение в игре, делая битвы и исследования более визуально захватывающими.

XCOM: Enemy Within

Следующей обязательной игрой на iPhone 16 является XCOM: Enemy Within – обновленная версия тактической игры XCOM: Enemy Unknown. Больший, яркий дисплей iPhone 16 Pro идеально подойдет для навигации по сложным боевым картам XCOM, когда вы разрабатываете стратегию против инопланетной угрозы.

Кроме визуальных эффектов, настоящим изменением игры станет чип A18 Pro с дополнительным графическим ядром. Ожидается, что эта дополнительная мощность улучшит плавность игрового процесса и уменьшит время загрузки – два важнейших элемента для безупречного тактического опыта.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

Наконец, PUBG, чрезвычайно популярный шутер в жанре королевской битвы, завершает мой список. Ожидаемые улучшения дисплея и графической производительности iPhone 16 Pro значительно улучшат игровой процесс, но настоящим поворотным моментом может стать слухи о поддержке Wi-Fi 7.

Если это правда, Wi-Fi 7 позволит iPhone 16 Pro использовать несколько диапазонов Wi-Fi одновременно, предлагая более высокую скорость и меньшую задержку. Это означает плавный игровой процесс с меньшим количеством обрывов соединения, что ставит iPhone 16 Pro в один ряд с игровыми телефонами самого высокого уровня.

iPhone 16 Pro – смартфон для геймеров

Благодаря улучшенному дисплею, повышенной производительности чипа и потенциальной поддержке Wi-Fi 7, iPhone 16 Pro становится мощной платформой для мобильных игр. iPhone 16 Pro обещает подарить геймерам непревзойденный игровой опыт, который они не захотят пропустить.