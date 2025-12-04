Геймдев против ИИ: японская студия добавила к собеседованиям специфический этап

Одна из японских видеоигровых студий ввела новый этап для собеседований возможных работников. Таким образом кандидатов хотят лишить возможности использовать ИИ.

Пока некоторые студии сокращают штат и перестраивают свои процессы под использование ИИ, другие наоборот придумывают методы, которые бы позволили проверить кандидатов на работу на честность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Automaton.

Японские разработчики проверяют работников на использование ИИ?

Использование искусственного интеллекта при создании различных медиафайлов становится настоящей проблемой в Японии.

Как сообщил новостной портал Daily Shinko, в этом году в стране отменили один из известных художественных конкурсов, проводившийся более 20 лет подряд. Сделали это поскольку стало практически невозможно определить, какие работы были настоящими произведениями от художников, а какие сгенерированы искусственным интеллектом.

Эту новость прокомментировал один из ведущих дизайнеров не названной японской геймдев студии.

По его словам, именно по этой причине в компании придумали нововведение: каждый, кто претендует на должность в области искусства, должен создать что-то просто во время собеседования, а не как раньше, подавать портфолио с предыдущими примерами своих работ.

Многие люди уверяют, что произведения искусства, созданные искусственным интеллектом, являются их собственным творением. Мы даже нанимали таких людей, но обнаружили, что они непродуктивны, что привело к проблемам в дальнейшей работе,

– заявил разработчик, который назвался Мистер B.

Как рассказал игродел, к таким "инновациям" прибегает все больше студий. Хотя сам он не является категорическим противником использования ИИ.

По мнению Мистера В., генеративный искусственный интеллект можно использовать только как один из доступных инструментов, но он никогда не сможет заменить на самом деле креативного и способного специалиста.

ИИ в игровой индустрии: что известно?