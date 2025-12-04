Геймдев проти ШІ: японська студія додала до співбесід специфічний етап

Одна з японських відеоігрових студій запровадила новий етап для співбесід можливих працівників. Таким чином кандидатів хочуть позбавити можливості використовувати ШІ.

Поки деякі студії скорочують штат та перебудовують свої процеси під використання ШІ, інші навпаки вигадують методи, які б дозволили перевірити кандидатів на роботу на чесність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Automaton.

Японські розробники перевіряють працівників на використання ШІ?

Використання штучного інтелекту при створенні різноманітних медіафайлів стає справжньою проблемою у Японії.

Як повідомив новинний портал Daily Shinko, цьогоріч у країні скасували один з відомих мистецьких конкурсів, що проводився понад 20 років поспіль. Зробили це оскільки стало практично неможливо визначити, які роботи були справжніми творами від митців, а які згенеровані штучним інтелектом.

Цю новину прокоментував один з провідних дизайнерів не названої японської геймдев студії.

За його словами, саме з цієї причини у компанії вигадали нововведення: кожен, хто претендує на посаду в галузі мистецтва, має створити щось просто під час співбесіди, а не як раніше, подавати портфоліо з попередніми прикладами своїх робіт.

Багато людей запевняють, що твори мистецтва, створені штучним інтелектом, є їхнім власним творінням. Ми навіть наймали таких людей, але виявили, що вони непродуктивні, що призвело до проблем в подальшій роботі,

– заявив розробник, який назвався Містер B.

Як розповів ігророб, до таких "інновацій" вдається все більше студій. Хоча сам він не є категоричним противником використання ШІ.

На думку Містера В., генеративний штучний інтелект можна використовувати лише як один з доступних інструментів, але він ніколи не зможе замінити насправді креативного та здібного спеціаліста.

ШІ в ігровій індустрії: що відомо?