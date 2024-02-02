В свободное время Илон Маск любит не только играть в Diablo 4, а даже выполнять в ней сверхсложные челленджи или иногда стримить игру в собственной соцсети X.

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Однако похоже теплым чувствам миллиардера к проекту Blizzard приходит конец.

Многие геймеры недовольны 3 сезоном игры, среди них оказался и Маск.

В ответ на пост одного из стримеров, Илон выразил собственное разочарование текущим балансом в Diablo 4, заявив, что нет смысла в наличии разных классов, если только один из них является сильным.

Миллиардер казался действительно расстроенным и закончил короткую критику своего рода угрозой разработчикам.

Кажется бессмысленно иметь другие классы, если только один является конкурентоспособным. Возможно, попробую Destiny 2,

– написал Маск.

Бесспорно это было бы обычным сообщением от недовольного игрока, если бы не статус инфлюенсера, который имеет Илон. Такие слова могут повлиять на мнение других игроков Diablo, чего бы явно не хотелось разработчикам.

Поэтому, Blizzard бесспорно почувствуют давление от такого заявления своего самого популярного поклонника.