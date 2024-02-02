У вільний час Ілон Маск полюбляє не лише грати у Diablo 4, а навіть виконувати у ній надскладні челенджі чи іноді стрімити гру у власній соцмережі X.
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Однак схоже теплим почуттям мільярдера до проєкту Blizzard приходить кінець.
Чимало геймерів невдоволені 3 сезоном гри, серед них виявився і Маск.
У відповідь на пост одного зі стрімерів, Ілон висловив власне розчарування поточним балансом у Diablo 4, заявивши, що немає сенсу у наявності різних класів, якщо тільки один з них є сильним.
Мільярдер здався справді засмученим та закінчив коротку критику свого роду погрозою розробникам.
Здається безглуздо мати інші класи, якщо тільки один є конкурентоспроможним. Можливо, спробую Destiny 2,
– написав Маск.
Беззаперечно це було б звичайним повідомленням невдоволеного гравця, якби не статус інфлюенсера, який має Ілон. Такі слова можуть вплинути на думку інших гравців Diablo, чого б явно не хотілося розробникам.
Отож, Blizzard безперечно відчують тиск від такої заяви свого найпопулярнішого шанувальника.