У вільний час Ілон Маск полюбляє не лише грати у Diablo 4, а навіть виконувати у ній надскладні челенджі чи іноді стрімити гру у власній соцмережі X.

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Однак схоже теплим почуттям мільярдера до проєкту Blizzard приходить кінець.

Чимало геймерів невдоволені 3 сезоном гри, серед них виявився і Маск.

У відповідь на пост одного зі стрімерів, Ілон висловив власне розчарування поточним балансом у Diablo 4, заявивши, що немає сенсу у наявності різних класів, якщо тільки один з них є сильним.

Мільярдер здався справді засмученим та закінчив коротку критику свого роду погрозою розробникам.

Здається безглуздо мати інші класи, якщо тільки один є конкурентоспроможним. Можливо, спробую Destiny 2,

– написав Маск.

Беззаперечно це було б звичайним повідомленням невдоволеного гравця, якби не статус інфлюенсера, який має Ілон. Такі слова можуть вплинути на думку інших гравців Diablo, чого б явно не хотілося розробникам.

Отож, Blizzard безперечно відчують тиск від такої заяви свого найпопулярнішого шанувальника.