Контроверсионный стример предложил Илону Маску уникальное игровое пари

Один из самых известных стримеров платформы Twitch предложил Маску интересное пари, повторно обвинив его в обмане геймеров относительно своего мастерства в Path of Exile 2.

Недавно сообщество поклонников весьма хардкорной RPG Path of Exile 2 усомнилось, что опальный миллиардер Илон Маск на самом деле так искусен в этом проекте, как сообщает в своих соцсетях. Теперь и популярный стример с Twitch присоединился к "шакальему экспрессу", информирует 24 Канал.

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Asmongold бросил вызов Илону Маску

Не менее противоречивая личность, чем сам Маск – известный стример Asmongold предложил миллиардеру интересное пари.

Он поддержал все обвинения в мошенничестве Илона в POE 2 и заявил, что хочет увидеть доказательства того, что тот самостоятельно занимался игрой и качал своего персонажа.

Чтобы подогреть интерес миллиардера к этому, стример даже заявил, что готов целый год проводить трансляции в X, если Маск сможет предоставить убедительные доказательства своих игровых побед.

Момент из трансляции – смотрите видео

На данный момент Илон не ответил на вызов, брошенный контент-мейкером, однако вполне может им заинтересоваться.

Дело в том, что после приобретения X, миллиардер принялся создавать на платформе условия для стриминга видеоигр и даже сам этим неоднократно занимался.

Поэтому, как делового человека, Маска может заинтересовать такой способ одновременно "закрыть рты" хейтерам и продвинуть собственный замысел в медиаполе.