Баг показал Indiana Jones and the Great Circle в режиме от третьего лица и всем понравилось

Игроки давно мечтали увидеть экшн-игру Indiana Jones and the Great Circle в режиме от третьего лица, и благодаря случайному багу их мечта частично осуществилась. Один из пользователей Reddit под ником theraineydaze неожиданно "активировал" этот режим во время игры.

Обычно игра использует вид от первого лица, но камера иногда меняет угол обзора, например, во время подъема по стенам, объясняет 24 Канал. Однако в случае с theraineydaze камера "застряла" за спиной Индианы Джонса, и игрок смог полноценно пройти часть игры в виде от третьего лица.

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На видео, которое игрок опубликовал в Reddit, видно, как Индиана Джонс катается на лодке, плывет, общается с персонажами и исследует окружение в новом виде. Правда, битв в видео не продемонстрировано, но многие пользователи отметили, что даже такой фрагмент выглядит довольно привлекательно.

Реддиторы положительно отозвались об игре в виде от третьего лица, отмечая, что этот режим выглядит достаточно естественно, несмотря на некоторую рассинхронизацию движений верхней и нижней частей тела персонажа.

Игра становится лучше

Между тем игра Indiana Jones and the Great Circle недавно получила второй патч, который исправил проблемы с DLSS на ПК, улучшил глобальное освещение на видеокартах с меньшим количеством памяти и сделал обновление визуальных эффектов на Xbox.

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Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X|S и в подписке Game Pass. В версии для PlayStation 5 игру обещают выпустить весной 2025 года. Она уже получила высокие оценки от критиков и положительные отзывы от пользователей Steam.