Еще задолго до выхода или хотя бы анонса GTA 6 можно назвать одной из самых раскрученных игр всех времен, и геймеры по всему миру с нетерпением ждут официальных новостей о проекте.

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Однако при их отсутствии все, что остается поклонникам Rockstar, это разнообразные утечки информации от инсайдеров, и последняя из них весьма интересна.

По словам пользователя твиттера под ником Aleix Venturas, Rockstar San Diego имеют команду из примерно двадцати инженеров, работающих над физикой воды для GTA 6, что должно стать самым реалистичным отражением этой стихии в истории видеоигр.

Вентурас рассказал, что благодаря колоссальным доходам от GTA Online в Rockstar Games решили инвестировать в эту новую технологию и интегрировать ее в GTA 6.

Далее он поделился визуальным представлением о том, как будет выглядеть вода с настройками "ультра" и отметил, что водная среда, скорее всего, займет важное место в новой игре.

В частности, утверждается, что эта новая технология добавит в игру массу новых активностей типа серфинга и других водных видов спорта.

Следует отметить, что это все может стать удивительно забавной особенностью предстоящей игры, учитывая, что местом действия новой части, по слухам, будет Вайс Сити, знакомый городок для фанатов франшизы.

А главный герой GTA: Vice City – Томми Версетти как раз имел довольно плохие отношения с водой и не умел плавать.