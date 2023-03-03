Ще задовго до виходу чи бодай анонсу GTA 6 можна назвати однією з найбільш розкручених ігор усіх часів, і геймери по всьому світу з нетерпінням чекають офіційних новин про проєкт.

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Однак за їх відсутності усе, що залишається шанувальникам Rockstar це різноманітні витоки інформації від інсайдерів, і останній з них є дуже цікавим.

За словами користувача твітеру під ніком Aleix Venturas, Rockstar San Diego мають команду з приблизно двадцяти інженерів, які працюють над фізикою води для GTA 6, що має стати найреалістичнішим відображенням цієї стихії в історії відеоігор.

Вентурас розповів, що завдяки колосальним доходам від GTA Online у Rockstar Games вирішили інвестувати в цю нову технологію та інтегрувати її в GTA 6.

Далі він поділився візуальним уявленням про те, як виглядатиме вода з налаштуваннями "ультра" і зазначив, що, водне середовище скоріше за все займе важливе місце в новій грі.

Nous pouvons donc spéculer que le milieu aquatique occupera une place importante dans l'univers de #GTAVI et qu'un lot de nouveautés accompagnera cette nouvelle technologie comme la pratique d'un nouveau sport inédit dans la saga GTA, comme le surf, par exemple... pic.twitter.com/ccfTI3Pp9q — Aleix Venturas (@AleixVenturas) February 17, 2023

Зокрема, стверджується, що ця нова технологія додасть в гру масу нових активностей на кшталт серфінгу та інших водних видів спорту.

Слід зазначити, що це все може стати напрочуд кумедною особливістю майбутньої гри, зважаючи на те, що нова частина, за чутками, матиме за місце дії Вайс Сіті, знайоме містечко для фанатів франшизи.

А головний герой GTA: Vice City – Томі Версетті якраз мав досить кепські стосунки з водою та не вмів плавати.