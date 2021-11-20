Инсайдер утверждает, что Electronic Arts работает над двумя играми во вселенной "Звездных войн"

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился новой информацией о будущих играх Electronic Arts. На этот раз он рассказал о ее проектах по мотивам франшизы "Звездные войны".

Неделю тому назад в сети появилась информация о том, что компания Electronic Arts собирается возродить популярную серию спортивных симуляторов. Известный инсайдер Том Хендерсон даже подготовил для портала VGC целый материал на эту тему.

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На этот же раз инсайдер решил рассказать и о других проектах Electronic Arts, которые сейчас находятся в разработке. Согласно его данным, разработчики из этой компании сейчас работают над двумя играми по мотивам франшизы "Звездные войны". Том Хендерсон отметил, что это проекты, ориентированные на сюжет и кампанию, которая рассчитана на одного игрока. Другой информацией об этих играх он не поделился, но геймеры сразу же предположили, что одним из этих проектов может быть сиквел Star Wars: Jedi Fallen Order (студия Respawn).

А вот со второй видеоигрой все сложнее. Согласно информации Тома Хендерсона, это вряд ли будет Star Wars: Battlefront III. Инсайдер отметил, что студия DICE показывала руководству Electronic Arts концепты этой игры. Правда, последние отказали им из-за высокой стоимости лицензии. Том написал, что в этом случае 20% от продаж должна была получать компания Disney.

Также инсайдер отметил, что за последний год студию DICE покинуло сразу несколько ключевых разработчиков второй части. По мнению Тома, это указывает на то, что вряд ли стоит рассчитывать на релиз Star Wars: Battlefront III в ближайшие годы. Согласно данным инсайдера, студия DICE сейчас работает над другим проектом, который называется "dev-next". В целом информации об этой игре пока нет, хотя уже известно, что она прошла стадию концепта.

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