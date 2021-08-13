Инсайдеры утверждают, что Rockstar работают над трилогией ремастеров культовых частей GTA

Издательство Kotaku, ссылаясь на свои "источники", утверждает, что ведется активная работа над ремастерами GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas и они выйдут уже совсем скоро. Подробнее в материале.

После нескольких месяцев слухов и предположений вокруг вероятных ремастеров игр серии GTA, журналисты издания Kotaku, задействовав "собственные источники", выяснили, что Rockstar Games действительно планируют осчастливить фанатов культовых частей франшизы.

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В последнее время в интернете появлялось все больше слухов о том, что Rockstar работает над ремейками или ремастерами классических игр из серии Grand Theft Auto эпохи PS2. Существенно подкрепили эти догадки, действия издателей Take-Two Interactive, которые использовали авторские права DMCA, чтобы удалить классические модификации для улучшения или осовременивания как раз этих частей GTA.

И вот теперь журналисты Kotaku утверждают, что располагают сведениями из трех различных проверенных источников, указывающих, что ремастер трех частей GTA сейчас находится на финальной стадии разработки.

Итак, как утверждают инсайдеры, Rockstar активно разрабатывает обновленные версии GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas. Все эти проекты перерабатываются с помощью Unreal Engine и будут сочетанием "новой и старой графики".

Главные герои будущих ремастеров / изображение dexerto

Один из информаторов, заявивший, что видел фрагмент геймплея, рассказал, что визуальные эффекты напомнили ему сильно модифицированную версию классической GTA. Кроме графики переработают также и интерфейс, но сохранят его привычный классический стиль. Никаких других деталей об игровом процессе не сообщалось, но, опять же по словам инсайдеров, разработчики пытаются оставаться верными играм эпохи PS2, насколько это возможно.

Информация встретилась с серьезным скепсисом от геймеров в сети, ведь непонятно, почему разработчики могли отказаться от собственного игрового движка Rage в пользу Unreal Engine.

Основную ответственность за разработку ремастеров приписывают Rockstar Dundee – одной из самых новых студий компании, базирующейся в Шотландии.

Как утверждается, планы по разработке этих версий GTA уже неоднократно менялись в результате пандемии COVID-19, и могут продолжать это делать, пока не будет официального анонса. Изначально планировалось, что перевыпуск в составе трилогии будет идти в комплекте с будущим портом GTA V и GTA Online для консолей следующего поколения как своеобразный бонус или "благодарность" от Rockstar.

Затем переработанную трилогию планировали выпустить в начале 2021 года, но все в очередной раз переиграли и теперь релиз игр хотят осуществить в конце октября или в начале ноября для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch, ПК, Stadia и мобильных устройств.