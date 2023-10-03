Удивительный баг в Counter-Strike 2 поджег нож игрока: интересное видео

Поклонник Counter-Strike 2 был ошеломлен, когда его нож неожиданно загорелся во время одного из раундов на карте Overpass. Удивительное видео – в материале.

Совсем недавно Valve ошарашила геймеров релизом Counter-Strike 2 и хотя у игры был достаточно длительный период бета-тестирования, призванный минимизировать количество багов, некоторые из них все же остались в игре.

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Одна такая странная и довольно забавная ошибка возникла у пользователя Reddit под ником lampenpam.

Во время игры на карте Overpass он оборонял точку B и отбросил коктейль Молотова в сторону "коннектора", однако после броска переключился на собственный нож и увидел, что тот охвачен пламенем.

Нож в огне: смотреть видео

Игрок был шокирован увиденным и решил покинуть позицию и отступить в более безопасное место, чтобы понять, что происходит.

Геймер начинал махать лезвием, менять его на основное оружие и обратно, но огонь не угасал.

Затем lampenpam помчался навстречу оппонентам, очевидно, чтобы похвастаться огненным клинком.

Это ему не удалось, поскольку раунд закончился раньше, чем того хотелось, оставив открытым вопрос, что заинтересовал немало геймеров в комментариях к видео: причинял бы огонь дополнительный ущерб соперникам или нет?