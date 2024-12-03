Одна из самых успешных киберспортивных команд в Dota 2 внезапно прекратила существование

Киберспортивная организация Invictus Gaming временно остановила свою деятельность в дисциплине Dota 2. Непонятно, сколько это продлится, но как минимум в этом сезоне мы ее больше не увидим.

Детали

Причины такого решения представители клуба не уточнили, поэтому неизвестно, почему так произошло. Руководство выразило благодарность всем фанатам и партнерам, которые поддерживали организацию в течение последних 13 лет, на официальном аккаунте клуба в социальной сети Weibo, сообщает 24 Канал со ссылкой на CyberScore.

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В связи с различными факторами и после тщательного рассмотрения клубом, дивизион iG.DOTA2 в этом сезоне временно станет неактивным. Спасибо всем, кто верил в нас, спасибо всем, кто ждал нас, спасибо всем, кто боролся бок о бок с нами, и спасибо всем, кто решил поддержать нас до конца,

– говорится в объявлении.

Invictus Gaming присоединилась к Dota 2 в августе 2011 года. За это время клуб выиграл несколько крупных турниров и стал чемпионом The International 2012. Организация прекратила соревнования на профессиональной сцене сразу после завершения PGL Wallachia Season 2, то есть еще после 13 октября, но официально объявила о приостановлении деятельности только сейчас.

Стоит отметить, что Invictus Gaming – одна из самых успешных команд в истории Dota 2. Она занимает 11 место в мире по количеству выигранных призовых — почти 15 миллионов долларов США. Так что какие бы ни были причины, они, вероятно, очень серьезные.