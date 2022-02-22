Искусная работа: профессионалы воссоздали в реальности оружие из Elden Ring

Команда энтузиастов воссоздала в реальности оружие из видеоигры Elden Ring. Ее представители создали топор, который принадлежит местному полубогу с прозвищем Годрик Золотой.

Уже на днях состоится долгожданный релиз видеоигры Elden Ring. А потому и неудивительно, что разработчики из компании FromSoftware сейчас очень активно готовят свою аудиторию к столь важному событию.

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Интересный заказ

Например, недавно они обратились с довольно интересной просьбой к мастерам из ютуб-канала AWE me. Дело в том, что представители FromSoftware попросили их воспроизвести в реальности оружие из новой видеоигры. Речь идет об огромном топоре, которым владеет местный полубог с прозвищем Годрик Золотой.

Искусная работа

Сразу же отметим, что мастера очень хорошо поработали, а финальный результат действительно впечатляет. Энтузиасты создали этот топор в реальную величину, а на свою работу они потратили более двух недель. Основную часть мастера выковали из легированной стали, гравировку сделали с помощью фрезеровального станка, а для декорирования использовали бронзу, стекло и цветную краску.

Отметим, что весит такое оружие немало, а также вряд ли его можно назвать только декоративным. В конце видео мастера показали, что с помощью такого топора можно легко справиться с арбузом, дыней и ананасом.

Напоследок стоит отметить, что пользователям сети очень понравилась такая искусная работа. А в целом эта запись уже собрала более 55 тысяч просмотров и немало отзывов. Также добавим, что эти профессионалы славятся такими работами. Ранее они воссоздавали в реальной жизни оружие из Assassin's Creed Odyssey, God of War, The Elder Scrolls V: Skyrim и Genshin Impact.

Процесс изготовления топора из видеоигры Elden Ring: видео

, что релиз игры Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. На PC цена стартует от 799 гривен, на PlayStation – 1999 гривен, а на Xbox – 70 долларов.