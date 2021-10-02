Испанский стыд: игрок в Call of Duty: Warzone стал свидетелем курьезной ситуации

Поклонник Call of Duty: Warzone поделился забавным видео на платформе Reddit. Правда, главным героем этой записи стал не он, а два других игрока, которые пытались выявить победителя.

Наверное, все игроки в очень популярную игру Call of Duty: Warzone попадали в ситуации, которые хочется забыть и не вспоминать. В похожем положении оказался и пользователь с никнеймом Zeewolf93, правда, не из-за своих действий.

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Главный герой этой истории проводил обычный соревновательный матч в режиме для одного игрока. В целом этот поединок Zeewolf93 может занести себе в актив, потому что он смог дойти до финальной тройки. К сожалению, ему немного не повезло, потому что в решающий момент его оппонент находился в более выгодной позиции. Правда, вряд ли он остался разочарованным после завершения этого матча.

Дело в том, что финальная пара устроила настоящее шоу для игроков, которые за ними наблюдали. Сначала эти геймеры решили разобраться без использования оружия, но в битве грузовиков не смогли выявить сильнейшего. Поэтому один из игроков все же решил использовать свою винтовку, правда, желаемого результата достичь не смог. А хуже всего, что он попал под колеса своего же грузовика. Казалось, что это уже конец, но его оппонент не смог воспользоваться этим.

Поэтому они продолжили свой бой на грузовиках, но в определенный момент одно из транспортных средств начало не выдерживать. Владелец решил выйти из этого авто, а вот его оппонент почему-то сделал все наоборот. Последний залез на этот грузовик, но сделать хоть что-то он не успел, потому что авто взорвалось. Победителю оставалось только ликвидировать своего соперника, который уже лежал на земле.

Записью этой забавной ситуации Zeewolf93 поделился на известной платформе Reddit. Его пост очень понравился поклонникам Call of Duty: Warzone, а в целом он уже собрал 4 тысяч лайков и почти 200 комментариев.

Забавная развязка матча с Call of Duty: Warzone: видео