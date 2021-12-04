Исследование назвало наиболее стрессовый многопользовательский шутер – CS:GO на последнем месте

Университет Лидса и компания BetVictor провели исследование о самых стрессовых многопользовательских шутерах и результаты могут вас несколько удивить. Детальнее в материале.

В современном мире видеоигры безусловно являются одним из самых популярных способов отдыха. Однако часто они бывают слишком сложными и могут привести к стрессовым ситуациям, особенно это касается соревновательных игр, которыми и являются большинство многопользовательских FPS. Чтобы изучить этот вопрос, учеными Университета Лидса, при поддержке компании BetVictor, было проведено интересное исследование, в котором те сравнили четыре самых популярных шутера.

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Итак, 32 геймера, согласившиеся стать "подопытными" должны были сыграть в 4 игры: Apex Legends, Call of Duty: Warzone, CS:GO и PUBG. При этом исследователи внимательно следили за их игровым процессом, с помощью различных приборов, анализируя частоту сердечных сокращений игроков до, во время и после игр, а также измеряя уровень их тревоги и кровяное давление.

что все геймеры, участвовавшие в исследовании, были в возрасте от 20 до 26 лет и имели разный уровень навыков в видеоиграх от "хороших" до "экспертных".

Как вы можете видеть на графике ниже, Apex Legends оказалась игрой, вызывающей наибольший прирост частоты сердечных сокращений. Это значит, что именно игроки в королевскую битву от Respawn Entertainment в среднем испытывали наибольшее напряжение во время матчей.

Частота сердечных сокращений игроков до и после выбранной игры / изображение betvictor.com

Интересным открытием стало то, что CS:GO оказалась единственной игрой, в которой наблюдалось общее снижение частоты сердечных сокращений, что предположительно обусловлено более медленным и методическим характером игры.

Что касается стресса, то исследование показало, что даже несмотря на рост частоты сердечных сокращений – его уровень, после игры в абсолютно все представленные тайтлы, становился меньше.

CS: GO оказалась лучшей игрой для облегчения стресса / изображение betvictor.com

Таким образом, даже при небольшом размере выборки "испытуемых", исследование доказывает, что такие напряженные состязательные проекты как Warzone все же действительно позволяют геймерам расслабиться и выпустить пар. Однако игрокам в Apex Legends, пожалуй, все же следует поискать для этого новую игру.