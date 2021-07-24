Исследование показало, что фанаты Red Dead Redemption 2 лучше других разбираются в дикой природе

Новое исследование показало, что игроки популярной Red Dead Redemption 2 лучше других разбираются в тонкостях американской дикой природы. В чем уникальное влияние игры читайте в материале.

Опрос, проведенный университетом Эксетера и Труро и колледжем Пенвит, призвал геймеров попробовать идентифицировать диких животных на реальных фотографиях. Как оказалось, фанаты популярного вестерн-экшена от Rockstar лучше других разбираются в фауне американского Дикого Запада.

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Всего участниками исследования стали 586 человек из 55 стран, 444 из них играли в RDR 2. В среднем именно респонденты, знакомые с проектом смогли идентифицировать 10 из 15 американских животных в тесте с несколькими вариантами ответа – на три больше, чем люди, которые не играли в игру.

Лучшими знатоками себя зарекомендовали геймеры, которые закончили основную сюжетную линию игры (то есть провели в ней по крайней мере 40-50 часов) а также игравшие совсем недавно. Кроме умения различать виды, некоторые игроки также рассказали, что почерпнули для себя много информации и о поведении животных и экологии.

Например, один из геймеров, принимавших участие в исследовании, рассказал, что RDR 2 научил его, как заметить, что баран готовится тебя боднуть, добавив: "Без шуток, эта информация спасла меня от перелома ноги в реальной жизни".

Доктор наук Сара Кроули из Центра географии и экологических наук Университета Эксетера похвалила игру от Rockstar и ее идеальное изображение живой природы.

Уровень детализации в Red Dead Redemption 2 чрезвычайно высок, и это, безусловно, касается и животных. Многие из них не только выглядят и ведут себя реалистично, но и взаимодействуют между собой. Опоссумы притворяются мертвыми, волки воют, созывая стаю, а орлы охотятся на змей, – добавила профессор.

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Всего в игре, проведено моделирование около 200 реальных видов животных и действительно очень подробно передано модели их поведения, что подтвердит любой игрок, знакомый с игрой.

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Такое внимание к виртуальной фауне и окружающей среде, безусловно, стало одной из ключевых составляющих успеха игры, ведь множество геймеров возвращаются в нее, даже после окончания сюжетной истории, для того, чтобы поохотиться, порыбачить или просто насладиться прекрасными видами и атмосферой Дикого Запада.