NASA построило телескоп Джеймса Уэбба в Minecraft, чтобы заинтересовать игроков изучать космос

Американское космическое агентство заключило партнерство с разработчиками игры Minecraft, чтобы побудить пользователей исследовать образование звезд, планет и галактик с помощью интерактивных модулей. Для этого построили большую модель телескопа Джеймса Уэбба в виртуальном мире.

Детали

Это сотрудничество хочет вдохновить новое поколение путем интеграции реальных изображений Вебба в игру, обеспечивая уникальный образовательный опыт, который углубляет понимание космоса, науки и технологий. Этим шагом агентство хочет стать ближе к школьникам через их увлечения и поощрить их задуматься над будущей карьерой в STEM-сфере (Science, Technology, Engineering and Mathematics), пишет SciTechDaily. Таким образом надеются воспитать новых ученых, инженеров и техников.

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В игре игроки могут окунуться в науку и технологии, стоящие за "Веббом", углубить свое понимание миссии NASA и зажечь страсть к реальным применениям науки, технологий, инженерии и математики. Пользователям, например, покажут информацию о звездообразовании, планеты и типы галактик, подкрепленные фотографиями, сделанными самим телескопом James Webb.

Мы рады передать чудеса и науку космического телескопа James Webb в руки поколения [миссий] Artemis благодаря этому увлекательному сотрудничеству с Minecraft. Это еще один способ для каждого присоединиться к NASA, поскольку мы исследуем тайны Вселенной и решаем самые сложные мировые проблемы, делая исследования космоса интересным для учеников всех возрастов,

– говорит Пэм Мелрой, заместитель администратора NASA.



Телескоп Джеймса Уэбба в Minecraft / Фото NASA/Minecraft

Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" был запущен в космос 25 декабря 2021 года и уже успел провести детальные наблюдения планет в пределах нашей Солнечной системы, заглянуть в атмосферу планет, вращающихся вокруг других звезд за пределами Солнечной системы, а также получить изображения и спектры самых отдаленных галактик, которые когда-либо были обнаружены.