Самые знаковые события в украинском киберспорте

За годы существования киберспорта украинские флаги всегда развевались на главных соревнованиях по популярным дисциплинам.

Украина уже много лет остается на "передовой" мирового киберспорта, а наши организации, как и отдельные игроки, навсегда вписали свои имена в историю индустрии. О самых знаковых событиях, которые повлияли на развитие украинского киберспорта, расскажет 24 Канал.

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Создание NAVI

Октябрь 2009 года вполне можно считать "месяцем рождения украинского киберспорта", ведь именно тогда казахстанскому бизнесмену Мурату "Arbalet" Жумашевичу пришла мысль создать профессиональную киберспортивную организацию.

Первым на предложение мецената откликнулся игрок в Counter-Strike Сергей "starix" Ищук, который стал лидером уже легендарной пятерки "рожденных побеждать" по этой дисциплине.

Победа на WCG 2010

Результаты не заставили себя долго ждать и уже на World Cyber Games 2010 в Лос-Анджелесе NAVI торжествовали в турнире и обеспечили себе звание чемпионов мира по Counter-Strike 1.6.

Легенды Counter-Strike в начале пути / Фото NAVI

Вообще за тот год украинской команде удалось завоевать еще 8 трофеев, а снайпер коллектива Егор "markeloff" Маркелов был признан лучшим игроком в мире.

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Dendi и первый The International

В октябре 2010 года организация стала мультигейминговой, создав команду по Dota.

Уже в 2011 году это решение окупилось, когда коллектив с харизматичным лидером в роли Даниила "Dendi" Ишутина выиграл первый The International по Dota 2 и забрал рекордный на то время приз в 1 миллион долларов.

Удивительный триумф, который "забыл" наш киберспорт / Фото NAVI

В 2012 году NAVI снова оказались в финале "инта", но уже уступили китайским геймерам из Invictus Gaming.

Летающий s1mple и граффити на Cache

Во времена, когда было трудно представить, чтобы украинский киберспортсмен выступал за иностранный коллектив, всех поразил Александр Костылев.

В 2016 году молодой и зажигательный, как характером, так и в своих навыках, киберспортсмен блестяще выступал за американскую организацию Team Liquid.

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Играя за них, Александр навсегда вписал свое имя в историю Counter-Strike. В матче против Fnatic он выдал настолько зрелищный хайлайт, что разработчики из Valve увековечили этот момент, добавив граффити на месте событий на карте Cache.

Легендарный момент: смотрите видео

Вскоре после этого сам Костылев сделал себе татуировку с памятным изображением.

Тату легенды / Фото NAVI

Переход Костылева в NAVI

Между тем команда NAVI по CS:GO переживала не лучшие времена.

Чтобы исправить это, правление приняло решение заменить легендарного капитана Даниила "Zeus" Тесленко молодым и амбициозным Костылевым.

С таким усилением уже к концу 2016 года NAVI стали чемпионами ESL One: New York, на котором s1mple завоевал первую в жизни награду MVP.

С тех пор s1mple на долгие годы стал не только главным лицом организации. Многие считают его лучшим игроком в Counter-Strike в истории.

The Kiev Major 2017

С 27 по 30 апреля 2017 года Национальный дворец искусств "Украина" стал домом для нескольких тысяч поклонников киберспорта, которые съехались понаблюдать за масштабным турниром по Dota 2.

16 команд приехали в Киев, чтобы побороться за призовой фонд в размере 3 миллионов долларов, и обеспечили незаурядное зрелище миллионам зрителей со всего мира.

Безумная атмосфера события / Фото из Википедии

Турнир провели на самом высоком уровне, и хотя ни одна украинская команда не принимала в нем участие, он дал серьезный толчок отечественной индустрии и еще раз "промаркировал" Украину на киберспортивной карте мира.

Первый выигранный Major для "рожденных побеждать"

Несмотря на общие успехи, победа в главном турнире по CS:GO долго ускользала из рук наших киберспортсменов. Но в 2021 году все звезды наконец сошлись нужным образом.

PGL Major Stockholm 2021 стал триумфальным для украинской организации, а уже легендарный на тот момент s1mple наконец-то выполнил обещание, данное много лет назад – выиграть с NAVI хотя бы один "Мейджор".

Уникальное достижение Natus Vincere

Тем обиднее то, что уже следующий подобный трофей, к тому же в обновленной версии игры – CS 2, команда завоевала без Александра.

Обновленному интернациональному составу "рожденных побеждать", который все считали андердогами, покорилось невероятное.

Трофей PGL Major Copenhagen 2024 отправился в Киев, обеспечив NAVI неповторимое историческое достижение – они стали первой организацией, выигравшей главный турнир в CS 1.6, CS:GO и CS 2.

Полностью украинский состав на "Мейджоре"

Сенсацией для всех стало попадание на Perfect World Shanghai Major 2024 коллектива на Perfect World Shanghai Major 2024 Passion UA.

Киберспортивная команда по Counter-Strike 2 футболиста Александра Зинченко вошла в историю соревнования как первый мононациональный украинский коллектив, став при этом самой молодой командой на турнире по возрасту.

Хотя молодым не удалось попасть дальше "стадии претендентов", это достижение, безусловно, зажгло сердца десятков тысяч юных поклонников киберспорта, которые мечтают когда-то оказаться на месте кого-то из пятерки Passion UA.