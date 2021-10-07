Истребительница вампиров: Эд Бун вспомнил о героине, которая могла появиться в Mortal Kombat

Известный разработчик видеоигр Эд Бун поделился в твиттере интересной записью. Он отметил, что в одной из частей Mortal Kombat могла появиться героиня, которая активно боролась с разнообразной нечистью.

Несколько недель назад креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун написал, что один из персонажей Twisted Metal неоднократно был очень близок к тому, чтобы стать игровым персонажем в Mortal Kombat. На этот раз известный разработчик решил рассказать о еще одном герое, который мог появиться в этой серии.

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Стоит начать с того, что поклонники серии Mortal Kombat часто предлагают Эду кандидатов на роль гостевого персонажа. Ярким подтверждением этих слов может служить история Шэгги со "Скуби-Ду", которого геймеры очень хотели увидеть в этом файтинге. Они даже создали петицию, которая собрала почти 400 тысяч подписей, правда, этот герой пока так и не появился в Mortal Kombat. Хотя стоит добавить, что в качестве таких счастливчиков уже побывало немало культовых персонажей, например, Робокоп, Хищник, Фредди Крюгер, Терминатор или Рэмбо.

Судя по последней записи Эда Буна, одним из таких героев могла стать и Баффи из сериала "Баффи – истребительница вампиров". Последний выходил в период с 1997 по 2003 годы, а главную роль в нем сыграла Сара Мишель Геллар. В самом сериале рассказывается о девушке со сверхъестественными силами, которая борется с различными потусторонними созданиями.

Геймдизайнер отметил, что они неоднократно рассматривали Баффи, как потенциального гостевого персонажа. Правда, в их видеоигре она так и не появилась, а вот почему, разработчик не объяснил. Пользователи предполагают, что авторы Mortal Kombat не смогли договориться с компанией Disney, которая владеет правами на героиню и всю франшизу.

Арт с Баффи, который заинтересовал Эда Буна / Фото с твиттера Ed Boon