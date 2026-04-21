Глава Take-Two разнес Илона Маска за комментарии относительно GTA 6

Илон Маск неожиданно получил радикальный ответ на свои комментарии стостовно GTA 6 и ИИ. Глава Take-Two Штраус Зельник жестко прошелся по миллиардеру.

CEO компании-издательницы Grand Theft Auto 6 не сдерживал себя, комментируя слова опального миллиардера Илона Маска о будущем игровой индустрии, сообщает 24 Канал.

Зельник резко раскритиковал Маска за слова о GTA 6?

Владелец SpaceX, Tesla и соцсети X известен тем, что считает себя экспертом по всем отраслям.

В частности, еще в октябре 2025 года он объявил о намерении выпустить видеоигру, созданную исключительно благодаря ИИ-инструментам.

В январе 2026, в соцсети X появилось короткое заявление на эту тему. Сообщение принадлежало странице GTA 6 Countdown, которая утверждала, что Маск считает якобы "есть высокая вероятность, что искусственный интеллект позволит любому создать собственную GTA 6 за несколько минут, еще до выхода GTA 6", сообщает Gamerant.

Вам даже не придется просить. ИИ сам поймет, какая видеоигра понравится вам больше всего,

– добавил Илон в комментариях.

Месяцы спустя, во время выступления на саммите Semafor World Economy 2026 в Вашингтоне, Зельник ответил на этот язвительный комментарий, не сдерживая себя в критике миллиардера.

Он (Илон Маск – 24 Канал) имеет неограниченные финансовые ресурсы, неограниченные человеческие ресурсы и, очевидно, неограниченное количество идей. Он также знает, как обращаться с ИИ. При этом он работает 20 часов в день. Если бы ИИ забрал чью-то работу, разве он не забрал бы его работу? Забрать работу у самого богатого человека на Земле, разве это не было бы задачей номер один для ИИ? Почему он тогда такой занятой? Почему я тогда работаю больше, чем когда-либо, несмотря на то, что полностью принял ИИ в каждом аспекте своей жизни?,

– сказал Зельник.

Проще говоря, CEO Take-Two еще раз подтвердил свое мнение о том, что ИИ – это лишь инструмент, способный облегчить работу или взять на себя ее "скучную" часть, но не полноценно заменить работника, говорится на Dexerto.

