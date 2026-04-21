CEO компанії-видавниці Grand Theft Auto 6 не стримував себе, коментуючи слова опального мільярдера Ілона Маска про майбутнє ігрової індустрії, повідомляє 24 Канал.

Зельник різко розкритикував Маска за слова про GTA 6?

Власник SpaceX, Tesla та соцмережі X відомий тим, що вважає себе експертом з усіх галузей.

Зокрема, ще у жовтні 2025 року він оголосив про намір випустити відеогру, створену виключно завдяки ШІ-інструментам.

У січні 2026, в соцмережі X з'явилася коротка заява на цю тему. Допис належав сторінці GTA 6 Countdown, яка стверджувала, що Маск вважає нібито "є висока ймовірність, що штучний інтелект дозволить будь-кому створити власну GTA 6 за кілька хвилин, ще до виходу GTA 6", повідомляє Gamerant.

Вам навіть не доведеться просити. ШІ сам зрозуміє, яка відеогра сподобається вам найбільше,

– додав Ілон в коментарях.

Місяці потому, під час виступу на саміті Semafor World Economy 2026 у Вашингтоні, Зельник відповів на цей уїдливий коментар, не стримуючи себе в критиці мільярдера.

Він (Ілон Маск – 24 Канал) має необмежені фінансові ресурси, необмежені людські ресурси та, очевидно, необмежену кількість ідей. Він також знає, як поводитися з ШІ. При цьому він працює 20 годин на день. Якби ШІ забрав чиюсь роботу, хіба він не забрав би його роботу? Забрати роботу в найбагатшої людини на Землі, хіба це не було б завдання номер один для ШІ? Чому він тоді такий зайнятий? Чому я тоді працюю більше, ніж будь-коли, незважаючи на те, що повністю прийняв ШІ в кожному аспекті свого життя?,

– сказав Зельник.

Простіше кажучи, CEO Take-Two ще раз підтвердив свою думку про те, що ШІ – це лише інструмент, здатний полегшити роботу або взяти на себе її "нудну" частину, але не повноцінно замінити працівника, йдеться на Dexerto.

Що Зельник говорив про ШІ раніше?